18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:20İkindi 15:48Akşam 18:10Yatsı 19:34
    • 9°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 116.593 1.90
  • Altın: 162,981 -0.18
  • Dolar: 3,8063 0.09
  • Euro: 4,6601 0.20

ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklama

»
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, yaptığı açıklamada, 'Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli' dedi.
ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklama
ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklama ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklama ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptığı açıklamada, "Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli" dedi.

Tillerson şunları söyledi:

Suriye'de DAEŞ tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz.

2011'de Irak'ta yaptığımız hatayı yapıp DAEŞ ya da başka terör örgütlerinin hayat bulmasına izin vermeyeceğiz.

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız.

Türkiye’nin Suriye'de yaptığı insani yardımları biliyoruz, Suriye’nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD geri adım attıABD geri adım attıABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yayınladığı bir basın açıklamasıyla 'Suriye’de bir sınır muhafızları gücü ya da ordusu kurulmayacağını' bildirdi.
Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur istifa ettiSudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur istifa ettiSudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur'un istifasını kabul etti.
ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklamaABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklamaABD Dışişleri Bakanı Tillerson, yaptığı açıklamada, 'Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli' dedi.
ABD böyle uyardı! Vasiyetinizi yazıp gidinABD böyle uyardı! Vasiyetinizi yazıp gidinABD'li yetkililer, Kuzey Kore'ye gitme planı olan vatandaşlarını, gitmeden önceden 'vasiyetlerini yazmaları konusunda uyardı.
Güney-Kuzey Kore anlaştı! Tarihi karar...Güney-Kuzey Kore anlaştı! Tarihi karar...Güney Kore ile Kuzey Kore, Kış Olimpiyatları'nda ortak bir takım oluşturma konusunda anlaşmaya vardı.
O gece dualarımız sizinleydi!O gece dualarımız sizinleydi!Kudüs direnişinin sembolü 16 yaşındaki Fevzi El-Cüneydi, "Kudüs Buluşması"nda Esenlerli gençlerle bir araya geldi.
  • Suriyeli muhalif Kürtler ABD'nin planına tepkili17 Ocak 2018 Çarşamba 15:49
  • Trump'tan kritik hamle! İlk yılında coştu17 Ocak 2018 Çarşamba 14:33
  • ABD karıştı! Bağımsızlık ilan ettiler17 Ocak 2018 Çarşamba 14:04
  • Arakan'da polis protestocuların üzerine ateş açtı17 Ocak 2018 Çarşamba 13:38
  • Kral Selman'dan 2 milyar dolarlık emir17 Ocak 2018 Çarşamba 13:33
  • Benazir Butto suikastını yıllar sonra üstlendiler17 Ocak 2018 Çarşamba 13:27
  • Terör örgütü YPG'den ABD'ye özel sipariş!17 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
  • Anlaşma sağlandı! Türkiye kısıtlamaları kaldırdı17 Ocak 2018 Çarşamba 13:04
  • Almanya'dan Yahudi karşıtlarına operasyon17 Ocak 2018 Çarşamba 13:01
  • Almanya'dan terör örgütü PKK'ya darbe!17 Ocak 2018 Çarşamba 12:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri