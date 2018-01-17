ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptığı açıklamada, "Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli" dedi.
Tillerson şunları söyledi:
Suriye'de DAEŞ tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz.
2011'de Irak'ta yaptığımız hatayı yapıp DAEŞ ya da başka terör örgütlerinin hayat bulmasına izin vermeyeceğiz.
"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız.
Türkiye’nin Suriye'de yaptığı insani yardımları biliyoruz, Suriye’nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var.