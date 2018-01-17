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Fenerbahçe Panathinaikos'u devirdi!

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Fenerbahçe Panathinaikos'u devirdi!
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 67-62 yendi.
Fenerbahçe Panathinaikos'u devirdi! Fenerbahçe Panathinaikos'u devirdi! Fenerbahçe Panathinaikos'u devirdi!

Sarı-lacivertli ekip, ligde 12. galibiyetini aldı. Yunanistan temsilcisi ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya Denmon'un üç sayı çizgisinden bulduğu isabetle başlayan Panathinaikos Superfoods'a 8-0'lık seri ile cevap veren Fenerbahçe Doğuş 4. dakikayı 8-3 üstün geçti. Savunmayı sertleştiren konuk ekip, Calathes-Singleton hücum ikilisinin kaydettiği basketlerle 6. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 10-12. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken konuk ekip, ilk çeyreği 20-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Thompson ve Datome'nin boyalı alandan bulduğu sayılarıyla 8-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe Doğuş, 14. dakikayı 6 sayı (26-20) farkla üstün tamamladı. Savunmaların sertleştiği son bölümde taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Vesely'nin boyalı alandan Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla skor üstünlüğünü sürdürerek soyunma odasına 35-30 önde gitti.

İkinci yarıya 6-0'lık seri ile başlayan Panathinaikos Superfoods, pota altından Gist ve Denmon'un isabetleriyle 22. dakikada yeniden öne geçti: 35-36. Savunmayı sertleştiren ve Thompson ile pota altında isabetler bulan Fenerbahçe Doğuş, 29. dakikada eşitliği yakaladı: 47-47. Singleton'un 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle Yunan temsilcisi, final periyoduna 50-47 üstün girdi.

Son çeyrekte taraftarının desteğini arkasına alan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen ev sahibi ekip, Ali Muhammed ve Vesely'nin boyalı alandan Guduric ve Melli'nin dış atışlardan bulduğu sayılarla 35. dakikada farkı 6 sayıya (57-51) çıkardı. Hücum ribaundlarında etkili olan ve pota altından Vesely ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 38. dakikayı 61-58 önde geçti. Karşılaşmanın son bölümlerinde Datome ve Sloukas ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 67-62 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş: 67 - Panathinaikos Superfoods: 62

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Fernando Rocha (Portekiz), Olegs Latisevs (Letonya)

Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 11, Guduric 9, Datome 4, Melli 7, Thompson 14, Melih Mahmutoğlu 3, Wanamaker 2, Vesely 12, Ali Muhammed 5

Panathinaikos Superfoods: Calathes 13, Denmon 7, Antetokounmpo 3, Singleton 14, Gist 2, Rivers 8, Pappas 8, Vougioukas 4, Lekavicius 3, Gabriel

1. Periyot: 18-20

Devre: 35-30

3. Periyot: 47-50

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