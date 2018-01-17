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Anadolu Efes Rusya'da fena dağıldı!

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Anadolu Efes Rusya'da fena dağıldı!
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 31 sayı farkla 110-79 yenildi.
Anadolu Efes Rusya'da fena dağıldı! Anadolu Efes Rusya'da fena dağıldı! Anadolu Efes Rusya'da fena dağıldı!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskovatakımına 31 sayı farkla 110-79 yenildi.

Anadolu Efes ligdeki 13. mağlubiyetini yaşarken lider CSKA Moskova 14. galibiyetini aldı.

Salon: Alexander Gomelsky

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Saulius Racys (İsveç)

CSKA Moskova: De Colo 15, Clyburn 13, Kurbanov 6, Antonov 9, Hines 2, Rodriguez 16, Vorontsevich 9, Fridzon 9, Higgins 21, Kulagin 3, Hunter 3, Khryapa 4

Anadolu Efes: McCollum 9, Simon 9, Motum 19, Brown 5, Dunston 7, Birkan Batuk 3, Onuralp Bitim 2, Stimac 10, Muhaymin Mustafa, Douglas 4, Dragic 11, Berk Demir

1. Periyot: 35-21
Devre: 58-46
3. Periyot: 81-61 

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