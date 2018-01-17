Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kudüs direnişinin sembolü haline gelen Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi'yi kabul etti. Kabulde Cüneydi'nin babası Muhammed el-Cuneydi de hazır bulundu.
18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cüneydi'yi kabul etti
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