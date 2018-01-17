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33 polis tahliye edildi!

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33 polis tahliye edildi!
ByLock'u kullandıkları iddia edilen 87'si tutuklu 144 polisin yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, 33 sanığın tahliyesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.
33 polis tahliye edildi! 33 polis tahliye edildi! 33 polis tahliye edildi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 87'si tutuklu 144 polisin yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, 33 sanığın tahliyesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.

Tahliye kararına üye hakim muhalefet şerhi koydu. 

23. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan 23. duruşmada 84 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada bütün gün sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ile tahliye talepleri alındı.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, 33 tutuklu sanığın da BTK'dan gelen ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce analizi yapılan kayıtlar ışığında suç vasfının ve hukuki durumlarının lehe yönde değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu bulundukları suçtan tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti 33 sanık polisin yurtdışına çıkışını da yasakladı. Silivri'de görülecek olan bir sonraki duruşma ise 11 Nisan'a ertelendi. 

Davada tutuklu sanık sayısı ise 54'e düştü.

ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Tahliye kararına üye hakim muhalefet etti. Kararda, "Sanıkların 'ByLock' kullanıcısı olması, mevcut delil durumu, kaçma şüphelerinin bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına muhalefet şerhi yönünde oy kullanmıştır" denildi.

106 SANIĞIN CEZALANDIRILMASI İSTENMİŞTİ

15 Ocak Pazartesi günü görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Bazı sanıkların ByLock programına kaç kez bağlandığını duruşma salonunda okuyan savcı mütalaasında 106 sanığın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etmişti. Savcı, tutuklu sanıklar Ali Şirin ve Deniz Ercan'ın Türk Ceza Kanunun (TCK)220/ 4 son cümle gereği etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması noktasında kararı mahkemenin takdirine bırakmıştı.

15 sanığın 'ByLock' bağlantı tarihleri ve bağlantı sayılarının belirlenebilmesi için yazılan müzekkerelere cevap alınamadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verilmesini istenen mütalaada, ayrıca savunmaları alınamayan ve haklarında yakalama kararı bulunan 21 sanığın da dosyasının ayrılması talep edilmişti. Savcı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istemişti.  

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