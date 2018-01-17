Fehmi Koru'nun Suriye analizi

Abdullah Gül'ün siyaset sahnesinden çekilmesiyle yazılarına olan ilgi azalan Fehmi Koru, birden fazla gazetede de tutunamadıktan sonra kendi blog sayfasında iç ve dış politika analizleri yapmış, onlar da yeterince ilgi görmemişti.

HABER KAYNAĞIM SURİYELİ BERBERİM

Fehmi Koru bu kez berberinden aldığı istihbarat üzerine bir Suriye analizi kaleme aldı.

Koru, berberin anlattıkları üzerinden "Afrin operasyonu ve Esad gidecek mi/kalacak mı" konularını değerlendirdi.

İşte Fehmi Koru'nun analizlerinden bazı kesitler:

"Geçen hafta Suriye’den ülkemize sığınmış bir berber tarafından traş edildim. Türkiye’de geçirdiği yıllarda öğrendiği dilimizi neredeyse aksansız konuşabiliyordu genç Arap berber.

"ESAD GİTMEZSE KİMSE ÜLKESİNE DÖNMEZ"

Savaş bitmek üzere, artık sen de ülkene geri döner, anne-babana kavuşursun” dediğimde, 'Esas soru savaşın bitip bitmeyeceği değil' dedi Suriyeli genç sığınmacı ve ekledi: 'Esad yerinde kalıyorsa göçenlerin hiçbir geri dönmez, dönemez…'

TÜRKİYE OYUNA MI GETİRİLMEK İSTENİYOR

Bunu bir yer not edin.

Acaba Afrin üzerinden bir oyuna getirilmek isteniyor olunabilir mi? Son zamanlarda siyasette en fazla kullanılan sözcük ‘kumpas’… Gerçi Afrin ile ilgili olarak bu sözcüğün kullanıldığını henüz işitmedik, ama başka bir çok konuda Türkiye’ye dışarıdan ‘kumpaslar’ kurulduğuna dair yetkili ağızların açıklamaları belleklerde taze.

MÜDAHALE, TÜRKİYE'NİN İÇİNE SIÇRAR MI

En tehlikeli senaryo, sınır-ötesi müdahalenin Türkiye’nin içine sıçrayacak bir yangını ateşlemesidir. Çinli stratejist Sun Tzu’nun binlerce yıl önceden belirlediği gibi, 'En büyük zafer hiç savaşmadan elde edilen zaferdir.'Türkiye sözlü çıkışlar ve açıklamalarla istediği sonucu savaşmadan almaya çalışıyor. Doğru tavır da budur.

BÖLGEDE 2 BİN AMERİKAN ASKERİ VAR

Ayrıca Afrin’de SDG’nin 30 bini bulacak karma askeri gücü yanında, sayılarının iki binden az olmadığı bilinen Amerikan askerleri de var.

RUSYA HAVA MÜDAHALESİNE İZİN VERECEK Mİ

Rusya da Türk askeri uçaklarının Suriye üzerinde uçuşuna izin vermiyor. Türkiye’nin Afrin’e askerleriyle girebilmesi için Amerika’nın askerlerini bölgeden çekmesi ve Rusya’nın da havadan müdahaleye izin vermesi gerekiyor. İki ayrı yerden yakılması gerekiyor ‘yeşil ışık’ın… 'Aldırmayalım, girelim' dendiğinde de, tek taraflı hatta ikili yeşil ışık yakıldığı durumlarda da ‘kumpas’ ihtimalini hep akılda tutmak şart.

TÜRKİYE ÇÖZÜM MASASINDA OLMALI

Çözüm masasında olmalı Türkiye Geçen hafta traş olduğum genç berberin uyarısı, Türkiye’nin, en az Afrin kadar önemli başka sorunları bulunduğuna da işaret ediyor. Suriye’nin bütününü düşünmek zorundayız. Beşar Esad’lı formüle razı olunacaksa da, onsuz bir çözüm söz konusu olacaksa da, Türkiye’nin çözümün kararlaştırıldığı masada güçlü biçimde oturuyor olması şart."