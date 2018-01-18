Giresunspor ve Başakşehir'den esprili atışma!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenmesine rağmen ilk maçı 3-1 kaybettiği için turu geçemeyen Medipol Başakşehir, sosyal medya hesabından Giresunspor'a cevaben güldüren bir paylaşımda bulundu.
Maçtan sonra Akın Çorap Giresunspor'un Başakşehir'e göndermede bulunarak "Sizin kart yetersiz kalmış sanırım" şeklinde İstanbul ulaşım kartı olan Akbil basılan bir video paylaşmasının ardından Turuncu-Lacivertli ekibin resmi sosyal medya hesabından da cevaben "Başımıza çorap ören @GiresunsporFK’u tebrik ederiz" paylaşımı geldi.