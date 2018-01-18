Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor'a 2-1 mağlup olarak ilk maçtaki 4-1'lik skorun avantajı ile tur atladıkları Türkiye Kupası maçının ardından oynanan futboldan memnun olmadığını söyledi.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Kötü oynadıklarını vurgulayan teknik adam, "Kötü maç oldu bizim için. İlk yarı çok kötü oynadık, 2. yarıda kontrol elimizdeydi. Golü de bulduk ama beklenmeyen hataları yapınca kaybettik. Beklediğim oyunu göremedim, oyun olarak hayal kırıklığıdır. Tur adına sevindirici tabii, tur atladık." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN EN İYİ OYUNCU MİTROVİC'Tİ"

Mağlubiyetin mazereti olmayacağını kaydeden deneyimli hoca, "Sahayı, havayı, hoca niye buraya koydu diyebilirsin ama hiçbiri oyuncunun güzel hareket yapmasını engellemez. Oyuncu ayrımı yapmam ama bugün en iyi oyuncu Mitrovic'ti, sonradan girenler arasında da Talisca'ydı. Takım oyunu olumsuzdu. Mazeretler sahaya çıkan oyuncunun güzel şeyler sergilemesini engellemez." diye konuştu.

Eksikler için konuşan Şenol Güneş, "Tosic sakat olduğu için gelmedi. Vida ve Larin'in de işlemleri yetişmedi, o yüzden bugün bizimle olamadılar." dedi.