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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ocak ayı toplantısında faiz kararı açıkladı. Merkez Bankası faiz seviyesini sabit bıraktı.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Piyasalarda dikkatler bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ocak ayı toplantısındaki faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. 

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu.

Politika faizi yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7.25 ve yüzde 9.25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranı ise yüzde 12.75'te tutuldu. Piyasa katılımcıları da Merkez Bankası'nın enflasyonda düşüş beklentisi ve kurda azalan volatilite nedeniyle faizlerde değişiklik yapmasını beklemiyordu.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Merkez Bankası kararının beklentiler dahilinde olması nedeniyle dolarda ilk etapta önemli bir hareket yaşanmadı, sonrasında ise düşüş biraz daha hızlandı. Karar açıklanmadan önce 3.7985 TL seviyesinde olan kur, karardan sonra 3.7975 TL'ye çok hafifçe gevşedi. Dolar saat 14.05 itibariyle de 3.7975 TL'den el değiştirirken, hemen arkasından 3.7915 TL'ye indi.  

ARALIK AYINDA YÜKSELTMİŞTİ

Merkez Bankası Aralık toplantısında GLP faizini yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e yükseltmişti. Kararın ardından Dolar/TL 3.83'ten 3.89 seviyelerine, euro da 4.53'ten 4.59'lara yükselmişti.

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