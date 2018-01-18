Antalyaspor'a Djourou müjdesi! Genoa...

Sezon başında kadroya katılan Jeremy Menez Meksika’nın Club Amerika takımına, Aydın Karabulut da Gençlerbirliği’ne transfer olurken, Samir Nasri de kendisine kulüp aramaya devam ediyor.



Antalyaspor’un sezon başında Almanya’nın Hamburg takımından transfer ettiği Johan Djourou için de İtalyan medyasından bir iddia ortaya atıldı. Sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısında fazla şans bulamayan İsviçreli futbolcu için Serie A takımlarından Genoa’nın transfer teklifinde bulunacağı belirtildi.



Genoa’nın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulanan Djourou için Antalyaspor’a resmi teklifin de iletileceği belirtiliyor.



Sezon başında bonservissiz olarak kadroya dahil edilen 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2019 yılı sonuna kadar anlaşma sağlanmıştı.



Bu sezon sakatlığı sebebiyle fazla kadroda yer alamayan Djourou, 6 maçta 540 dakika sahada kalırken 1 kez gol sevinci yaşadı. (Ajansspor)