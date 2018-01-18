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Elektrik faturalarını düşürecek uygulama başlıyor

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Elektrik faturalarını düşürecek uygulama başlıyor
Binaların çatı ve cephelerinden elektrik üretme devri başlıyor. EPDK vatandaşın kendi elektriğini üretmesine imkan sağlayan mevzuatı hazırladı.
Elektrik faturalarını düşürecek uygulama başlıyor Elektrik faturalarını düşürecek uygulama başlıyor Elektrik faturalarını düşürecek uygulama başlıyor

EPDK tarafından hazırlanan mevzuata göre, binalarda kurulacak santrallerin kurulu gücü en fazla 10 kilovat olabilecek, ortaya çıkacak elektrik fazlası ise faturalı bir şekilde satılabilecek.

ürkiye'de binaların çatı ve cephelerine kurulacak güneş panellerinden sağlanacak enerjiyle tüketicilerin elektrik faturaları azalacak.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kamuoyunda çatı mevzuatı olarak bilinen düzenlemeyle, binalarda kurulu gücü 3 kilovata kadar olan güneş enerjisi santralleri için doğrudan bağlantı görüşü ve çağrı mektubu oluşturulacak.

ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Uygulama sayesinde tüketici konumunda bulunan aboneler, binalarının çatı ve cephelerine yerleştirecekleri güneş panelleri ile elektrik üretebilecek. Böylece abonelerin enerji giderleri azalırken, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı da artacak.

EN FAZLA 10 KİLOVAT OLACAK

Binalarda kurulacak santrallerin kurulu gücü en fazla 10 kilovat olacak. Santrallerin kapasitesi binanın bağlantı anlaşmasındaki tüketim gücünü geçmeyecek.

BAŞVURU SÜRECİ

Binalarının çatı ve cephelerine güneş paneli kurarak elektrik üretmek isteyen vatandaşlar, ilk olarak bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketine başvuracak. Başvurular, dağıtım şirketlerinin merkez ya da taşra birimine yapılabilecek.

Dağıtım şirketleri başvuruları aylık olarak alacak ve bir sonraki ayın 20'sine kadar sonuçlandıracak. Başvurular, trafo gücü ve tüketim güçlerine göre değerlendirilecek.

İNTERNETTEN TAKİP

Projesi onaylanarak, kurulum ve geçici kabul işlemleri tamamlanan vatandaşlar, diğer lisanssız üretim faaliyetlerinden daha hızlı bir şekilde elektrik üretmeye başlayabilecek. Başvuru süreçleri dağıtım şirketlerinin internet sitelerinden takip edilebilecek.

İHTİYAÇ FAZLASINI SATABİLECEK

Vatandaşlar binalarda ürettikleri elektriğin fazlasını mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satabilecek. Bu işlemin gerçekleşmesi için vergi mevzuatı uyarınca vatandaşların sattıkları elektrik miktarı üzerinden fatura kesmeleri gerekecek.

8 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDİYOR

Bir evin ortalama yıllık elektrik tüketimi 2 kilovatlık bir güneş panelinden karşılanabiliyor. Maliyeti yaklaşık 2 bin 500 dolar olarak hesaplanan santralin amortisman süresinin 8 yıl, kullanım ömrünün ise yaklaşık 30 yıl olduğu belirtiliyor.

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