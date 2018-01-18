Bakan Demircan'dan hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hamile çocuk skandalına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak" diyerek çok üzüldüğünü belirtti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hamile çocuk skandalına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak" diyerek çok üzüldüğünü belirtti

Sağlık BakanI Ahmet Demircan hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak. Suç işlenmişse gerekli ceza verilecek." dedi. Bakan Demircan olayla ilgili olarak çok üzüldüğünü ifade etti.



"RAPOR GELDİĞİNDE KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Habertürk TV'ye göre, müfettiş görevlendirildiğini söyleyen Bakan Demircan, "Rapor geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız, kimin ihmali varsa bu ortaya çıkarılacak" açıklamasında bulundu.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 5 aylık süreçte yaşı 18'in altında 38'i ise 15 yaşından küçük olmak üzere 115 çocuğun hamile olarak geldiği tespit edilmişti. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.'nin, geriye dönük yaptığı incelemede 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıkmıştı.



VALİLİK SORUŞTURMA İSTEMEDİ



Savcılığın talebiyle başhekim yardımcısı A.A. ve N.D. için İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni istendi. Ancak valilik talebi reddetti. Valiliğin kararının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne Avukat Erkan Akça'nın imzasıyla 2 Ocak'ta itiraz başvurusu yapıldı. Kayıt listesine göre 2003 doğumlu, yani söz konusu tarih aralığında 13 yaşını henüz tamamlamış iki çocuk da listede bulunuyor. Listede yer alan çocuklardan 11'inin 2002 doğumlu olduğu anlaşıldı. Çocuklardan 39'unun ise, Suriyeli ailelerin çocukları olduğu ifade edildi.



İHBARI YAPAN KİŞİ SÜRGÜN EDİLDİ



Önce tutanak tutan, daha sonra konuyu savcılığa bildiren Ş.İ.N. hakkında inceleme başlatıldı. Hakkında inceleme yürütülen Ş.İ.N.'nin görev yeri de iki kez değiştirildi.