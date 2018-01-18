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Bağdadi ile ilgili flaş iddialar!

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DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Bağdadi'nin hayatta olup olmadığına ya da saklandığı yere ilişkin çeşitli iddialar gündeme getirildi.
Bağdadi ile ilgili flaş iddialar!
Bağdadi ile ilgili flaş iddialar! Bağdadi ile ilgili flaş iddialar! Bağdadi ile ilgili flaş iddialar!

Terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de elde edilen başarılara ve terör unsurlarının büyük ölçüde dağılmasına rağmen örgütün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin akıbeti henüz bilinmiyor. DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Bağdadi'nin hayatta olup olmadığına ya da saklandığı yere ilişkin çeşitli iddialar gündeme getirildi.

ABD ya da Rusya'nın hava saldırısında öldürüldüğüne dair zaman zaman raporlar yayımlansa da Bağdadi'nin yaşadığı ve Irak ile Suriye sınırı yakınlarında bir yerde bulunduğuna dair kanaat daha güçlü gözüküyor.

"Suriye'nin Irak sınırı yakınında"

Araştırmacı ve Irak Savaş Medyası Güvenlik Müsteşarı Said el-Ceyyaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdadi'nin Suriye'de Irak sınırına yakın henüz DEAŞ'ın elinde tuttuğu bir bölgede olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı Ekim 2016'dan itibaren DEAŞ'ın çözülme sürecine girdiğini belirten Ceyyaşi, şartların bu dönemde örgütü yeni bir taktikle hareket etmeye zorladığını ve eldeki bilgilere göre Bağdadi'nin yetkilerini bir komisyona devrettiğini söyledi.

Ceyyaşi, "Bağdadi'nin örgütü idare ehliyetini kaybetmesi nedeniyle DEAŞ'ta sözde 'halife' makamının şu an boş olduğuna" dair bilgiler olduğunu dile getirdi.

DEAŞ'ın bu dönemde düşünce yapısını yeniden gözden geçirmeye başladığını kaydeden Ceyyaşi, "Örgüt, geriye kalan unsurlarını düşünce olarak yeniden inşa yönünde çalışmalara yoğunlaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bağdadi, Salahaddin vilayetine bağlı Sirsar bölgesinde bulunuyor"

Bağdat hükümetinin de aralarında olduğu bölgedeki birçok yönetime danışmanlık yapan, silahlı örgütler uzmanı Hişam el-Haşimi ise DEAŞ liderinin hâlâ Irak topraklarında bulunduğunu düşünüyor.

Bağdadi'nin, daha önce Irak El-Kaidesi'nin lideri Ebu Ömer Bağdadi ve Ebu Hamza el-Muhacir'in ABD hava saldırısıyla öldürüldüğü Salahaddin vilayetinden uzağa gitmiş olamayacağını savunan Haşimi, "Kesin olmayan istihbarat raporlarına göre Bağdadi, Salahaddin vilayetine bağlı Sirsar bölgesinde bulunuyor." dedi.

Bağdadi'nin takibi

DEAŞ lideri Bağdadi'nin Suriye sınırına yakın sahra bölgesinde saklandığına dair görüşler hakim olsa da Irak yönetiminin kendisini yakalamak için bir plana sahip olmadığı öne sürülüyor.

Terörle Mücadele Güçleri Komutan Vekili Korgeneral Abdulvahhab es-Saidi, "Yeri kesin olarak tespit edilemediği için Bağdadi'yi ele geçirmeye ilişkin net bir plan yok." ifadelerini kullandı.

Saidi ayrıca, "Bağdadi hiçbir zaman çatışma bölgesinde bulunmaz, bundan dolayı etkisiz hale getirilmesi kolay değil." yorumunu yaptı.

Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiaları

Bağdadi'nin saklandığı yere ilişkin iddiaların yanında geçen yıldan itibaren DEAŞ liderinin öldürüldüğüne dair çok sayıda rapor da gündeme geldi.

Irak ordusunun 13 Şubat 2017'de yayımladığı resmi raporda, Suriye sınırına yakın bir bölgede Bağdadi ve örgütün lider kadrosunun bulunduğu düşünülen bir evin F16 savaş uçaklarıyla vurulduğu kaydedildi.

Bu tür raporların sonuncusu ise Rusya tarafından paylaşıldı. Raporda, Rusya'nın geçen mayıs ayında Suriye'de bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında Bağdadi'nin öldürüldüğü belirtildi. Ancak DEAŞ'ın 28 Eylül'de Bağdadi'ye ait olduğu söylenen ses kaydını yayımlaması, öldürüldüğüne dair iddiaları geçersiz kıldı.

Irak ve ABD güçlerinin, Bağdadi'nin yakalanmasının mümkün olmaması durumunda öldürülmesine yönelik bir fırsat kolladıkları ifade ediliyor.

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, "Kesinlikle ilk hedefimiz Bağdadi'nin tutuklanmasıdır. Ancak yerinin tespit edilmesine rağmen canlı ele geçirilmesinin önünde bir engel bulunması halinde öldürülmesi konusunda silahlı kuvvetlerin hiçbir tereddüt yaşamayacağı kesindir." diye konuştu.

ABD yönetimi, Ebu Bekir Bağdadi'nin ölü ya da canlı ele geçirilmesine yardımcı olacak kişiye verilecek ödül miktarını Aralık 2016'da 10 milyon dolardan 25 milyon dolara yükseltmişti.

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