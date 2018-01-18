İbrahim Kalın'dan son dakika Afrin açıklaması!

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin terör ordusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye ulusal güvenliğe tehdit teşkil edecek her türlü tedbiri almıştır. Almaya devam edecektir. Bu Afrin'de olur, Münbiç'de de olur. Türkiye kimseden icazet almadan yerini, zamanını, şeklini kendisi belirlemek suretiyle tedbirleri almaya devam edecektir" dedi.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dün MGK'da tedbirlerle ilgili gerekli kararlar alınmıştır. MGK'da yapılan değerlendirmeler neticesinde bugün sayın Genelkurmay başkanımız ve MİT müsteşarımız Rusya'ya gitti.

SURİYE'NİN TEHDİDİNE CEVAP

"Afrin, Mümbiç, Cerablus veya başka noktalarda Türkiye'nin atacağı kendi ulusal güvenliğini korumaya dönük adımların asla ve asla Suriye Kürtlerine karşı bir hareket olmadığının altını bir defa daha çizmek istiyorum."