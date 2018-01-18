Uğur Çiftçi'nin bonservisi için konuşulan fiyat 500-750 bin euro aralığında. 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.
18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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G.Saray sol bekini Süper Lig'de buldu!
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