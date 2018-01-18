Negredo transferinde imza an meselesi!

Beşiktaş Yönetimi, İspanyol santrfora Çin'den gelen 10 milyon euroluk teklife olumlu yanıt vermek üzere.

Siyah-beyazlılar, Alvaro Negredo için Çin’den gelen 10 milyon Euro’luk teklif sonrası tekrardan transfer çalışmalarına hız verdi.

Kartal, Kanadalı Cyle Larin’i İstanbul’a getirmişti ancak Orlando City’nin oyuncu ile sözleşmesi olduğunu iddia etmesi nedeniyle Larin transferi henüz sonuçlandırılamadı.

Yönetim bu soruna konsantre olmuşken Negredo’ya Çin’den gelen ciddi teklif ile siyah-beyazlılar bir kez daha arayışa geçti.

2.5 MİLYON EURO’YA GELDİ

Beşiktaş yöneticileri Negredo’nun yerini doldurmak amacıyla çoktan İngiltere’ye gittiler bile. Beşiktaş’ın birkaç gün içinde Çin’den gelen teklife olumlu yanıt vermesi, İngiltere’den de yeni golcüsünü İstanbul’a getirmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere siyah-beyazlılar Negredo’yu sezon başında 2.5 milyon Euro’ya Valencia’dan almıştı. Yıllık 4.2 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki yıldız, çıktığı 26 resmi maçta 10 gol atarken 4 de asist yaptı.