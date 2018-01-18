18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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Eric Trump: Babam ırkçı değil paracı

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Eric Trump: Babam ırkçı değil paracı
ABD Başkanı Donald Trump ırkçılıkla suçlanırken oğlu Eric Trump ''Babam ırkçı olamaz. O sadece doların yeşil rengini görür'' açıklamasını getirdi.
Eric Trump: Babam ırkçı değil paracı Eric Trump: Babam ırkçı değil paracı Eric Trump: Babam ırkçı değil paracı

Eric Trump'ın babasını ırkçılık suçlamalarından korumak için yaptığı açıklamalar sosyal medyayı yıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci oğlu, 'Fox & Friends' isimli TV programında, babasına yöneltilen ırkçılık suçlamalarını 'tümüyle saçmalık' diye reddederken şu gerekçeyi sundu:

''Benim babam tek bir renk görür: Yeşil. Tek umursadığı budur. Sadece ekonomiyi önemser. Tamam mı, ırka bakmaz.''

Trump'tan ''Tüm hayatım boyunca tanıdığım en ırkçı olmayan insan'' diye söz eden oğlu, babasının kanserin tedavisini bulsa bile muhalifleri tarafından şeytanlaştırılmaya devam edeceğini, bunun çok üzücü bir şey olduğunu savundu.

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