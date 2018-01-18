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PKK'nın korkulu rüyası mavi bereliler sınırda

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Yakın zamanda başlaması beklenen Afrin operasyonu öncesi PKK'nın korkulu rüyası 'Kayseri Hava İndirme Tugayı' bölgeye sevk edildi.
PKK'nın korkulu rüyası mavi bereliler sınırda
PKK'nın korkulu rüyası mavi bereliler sınırda PKK'nın korkulu rüyası mavi bereliler sınırda PKK'nın korkulu rüyası mavi bereliler sınırda

Afrin ve Münbiç'i terörden süpürme harekatına katılacak komandolar uçaklarla Hatay'a sevk ediliyor. Bölgeye sevk edilen birlikler arasında TSK’nın gözde birliklerinden Kayseri Hava İndirme Tugayı. 2 altın madalyaya sahip olan tugay, aynı zamanda Türkiye tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birlik.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi. Mehmetçik ise harekata başlamak için Ankara’dan emir bekliyor. Bir yandan da sınır birliklerine askeri sevkiyatlar devam ediyor. İstihbarat için bölge 24 saat insansız hava araçları ile izleniyor.


Türkiye için büyük bir tehdit haline gelen bölgeyi her yandan kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en gözde birliklerinden Kayseri Hava İndirme Tugayı bölgeye sevk edildi. Kayseri 1. Komando Tugayı (Hava İndirme Tugayı) PKK’nın korkulu rüyası.

KIBRIS ÖNCESİ STRATEJİK ADIM

Türkiye’nin tek hava indirme komando birliği olan Kayseri 1. Komando Tugayı’nın tarihi 1960’a kadar iniyor. Kıbrıs’ta 1960’da tansiyonun yükselmesi ile TSK çıkarma ve hava indirme konusuna odaklandı. Bu zamana kadar TSK’nın gelişmiş bir altyapısı bulunmuyordu. İkinci Dünya Savaşı ile öne çıkan hava indirme harekatlarına odaklanan TSK’da öncelikli olarak bir organizasyona gidildi. Bu amaçla ilk olarak C-130E askeri nakliye uçakları alındı. 1964 yılında envantere giren bu uçakların ana merkezi Kayseri oldu.

Farklı yapılardaki komando ve paraşüt okulları 22 Temmuz 1966’da Komando Tugayı altında birleştirildi. Birliğin ana merkezi Ankara oldu. Tugay ilk gösteri atlayışını 30 Ağustos 1966’daki Zafer Bayramı’nda yaptı.

1972’de Kayseri’ye intikal eden Komando Tugayı 15 Mayıs 1972’de Hava İndirme Tugayı adını aldı. 13 Haziran 1973 tarihinde 2 adet Komando Taburu, Kayseri’deki Hava İndirme Tugayı bünyesinden ayrıldı. Bolu’da 2. Komando Tugayı kuruldu.

İlk operasyon ve sancak iki altın madalya

Hava İndirme Tugayı’nın ilk tecrübesi 1974’te Kıbrıs Barış Harekatıydı. Kayseri’den kalkan nakliye uçakları ile 20 Temmuz sabahı Kıbrıs’a ayak basan ilk askerler Hava İndirme Tugayı’nın komandoları oldu.

Harekat sırasında 76 şehit veren tugay operasyondan sonra TSK Kıbrıs Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası ile taltif edildi. Tugayın ikinci madalyası ise Güneydoğu Anadolu ve Irak Kuzeyi Sınır Ötesi Harekat Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası oldu.

ZORLU EĞİTİM

TSK'da tüm rütbedeki askeri personele her seviyede askeri paraşüt eğitimi yalnızca bu tugayda veriliyor. Ayrıca uzman erbaşlar ile erlere (kısa dönem erler dahil) temel askerlik ve komando temel eğitimleri veriliyor. Eğitim süreleri temel askerlik eğitimi için 3 hafta, komando temel eğitimi için 5 hafta, askeri paraşüt eğitimleri için 3 ile 9 hafta arasında değişiyor.

Halen 1. Komando Tugayı, güneydoğu, Kuzey Irak ve Suriye’deki operasyonlara yoğun olarak katılıyor. Tugayın bünyesinde 4 Komando Taburu, bir Hava İndirme Taburu, bir Topçu Taburu, bir Lojistik Destek Taburu, bir Eğitim Taburu ve bir Eğitim Destek Taburu bulunuyor.

REKOR KIRDI

Tugay, 16 Haziran 2005’te bir rekora imza attı. Komanda Üsteğmen Gazali Petek, sırtında biri yedek diğeri ana paraşütünün yanı sıra 513,2 metre kare büyüklüğünde Türk bayrağı ile 2000 metrede uçaktan atladı. 300 metre serbest düştükten sonra 1700’üncü metrede paraşütünü açtı. 28,5 metre uzunluğunda, 18,6 metre enindeki Türk bayrağını Kayseri semalarında dalgalandırarak tugaya indi. Guiness Rekorlar Kitabı’na giren atlayışla havada ‘Gökyüzünde açılan en büyük bayrak rekoru’ kırıldı.

KAYNAK YENİ ŞAFAK

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