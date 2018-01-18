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Asrın projesi Katar yatırımcısını heyecanlandırdı

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Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Katarlı yatırımcılarla Kanal İstanbul'u ve bu bölgede yer alan portföylerindeki arsalarla ilgili görüştüklerini belirtti.
Asrın projesi Katar yatırımcısını heyecanlandırdı
Asrın projesi Katar yatırımcısını heyecanlandırdı Asrın projesi Katar yatırımcısını heyecanlandırdı Asrın projesi Katar yatırımcısını heyecanlandırdı

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, "Özellikle Kanal İstanbul projesi burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu." dedi.

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Yetim, Türkiye'de Avrasya Tüneli, Marmaray, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin ardı ardına hayat bulduğunu kaydederek, bu projelerin Türkiye'nin cazibesini artırdığını söyledi.

Son yıllarda Katar ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde çok olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren Yetim, Katar'ın kişi başına düşen milli gelir açısından dünyanın refah düzeyi en yüksek ülkelerinden olduğunu bildirdi.

Yetim, Türkiye'nin, Katar'ın en çok yatırım yaptığı dördüncü ülke konumunda bulunduğunu ifade ederek, bu yakın ilişkinin her geçen gün daha da güçlenerek arttığını vurguladı

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kendilerinin de bu ilişkileri farklı boyutlara taşıyacak temaslarda bulunduğunu anlatan Yetim, bu çerçevede Emlak Konut olarak yaklaşık 10 milyar liralık yatırım projesi fuara katıldıklarının bilgisini verdi.

"Katarlılar Türkiye'deki projelere ilgili"

Yetim, fuarda Katarlı yatırımcıların yanı sıra bu ülkedeki Emlak Konut ölçeğindeki şirketin yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle Kanal İstanbul projesi burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu. Katar'ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile yaptığımız görüşmelerde kendilerinin projelerimize yakından ilgili olduklarını gördük ve onları Türkiye'ye davet ettik. Bir çalışma grubu oluşturup birlikte neler yapabileceğimize bakmak istiyoruz. Kanal İstanbul civarındaki arsalarımızla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk."

Yetim, şu anda Kanal İstanbul bölgesindeki portföylerinde olan arsalardan bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Kanal İstanbul güzergahı üstünde Arnavutköy-Dursunköy'de 3,6 milyon metrekare, Küçükçekmece'deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü, Başakşehir-Hoşdere'deki 340 bin metrekarelik alan ve son olarak Başakşehir-İkitelli-Ayazma-Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsalarımız yer alıyor. Toplamda 4,6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi Katarlı yatırımcılarla görüşeceğiz."

Yetim, hasılat paylaşımı modeli ile nasıl projeler gerçekleştirebileceklerini değerlendireceklerini bildirdi.

"Yabancıya konut satışı 10 milyar dolara ulaşacak"

Yetim, mütekabiliyet sonrası Türkiye'de yabancı yatırımcılar için birçok düzenlemenin de ardı ardına hayata geçtiğini kaydederek, bugün 4-5 milyar dolar seviyesinde olan yabancı yatırımcı payının bu ve benzeri yeni düzenlemelerle yakın vadede 10 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını bildirdi.

Fuarda devlet tarafından hayata geçirilen bu teşvikleri anlattıklarını dile getiren Yetim, "Hükümetin sağladığı teşvikler sayesinde Katarlı yatırımcıların gayrimenkul sektörümüze yönelik ilgisi ciddi şekilde arttı. Bunu bugün daha iyi gözlemledik." dedi.

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