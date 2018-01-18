ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Türkiye saatiyle gece yarısından sonra gelen Ankara’yı rahatlatmaya dönük son açıklamasının bir benzeri geçen Pazar krizi başlatan ilk açıklamayı yapan isimden de geldi.
'O ŞEY ORDU DEĞİL'
DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyonun Amerikalı Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Perşembe günü e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada Pazar günü kendisinin ‘sınır güvenlik gücü’ olarak adını koyduğu şeyin bir ‘ordu’ ya da geleneksel bir ‘sınır muhafaza gücü’ olmadığını söyledi.
19 Ocak 2018 Cuma3 C.Evvel 1439
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'YPG' krizini başlatan isim de çark etti
DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyonun Amerikalı Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Türkiye'nin kararlığı karşısında çark etmek zorunda kaldı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Türkiye saatiyle gece yarısından sonra gelen Ankara’yı rahatlatmaya dönük son açıklamasının bir benzeri geçen Pazar krizi başlatan ilk açıklamayı yapan isimden de geldi.
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