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Rusya'dan son dakika 'Türkiye' açıklaması

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Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya arasındaki kritik görüşmenin ardından açıklama yaptı.
Rusya'dan son dakika 'Türkiye' açıklaması
Rusya'dan son dakika 'Türkiye' açıklaması Rusya'dan son dakika 'Türkiye' açıklaması Rusya'dan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Rus basınının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Genelkurmay Başkannı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmede Suriye'deki durumun ele alındığını duyurdu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA!

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, Akar ve Fidan'ın Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi ve Suriye'deki durum ele alındı.

Öte yandan,TSK, Rusya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova'daki görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaştı.

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