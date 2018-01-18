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Pentagon'dan yeni PYD açıklaması

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Pentagon PYD/PKK paravanı SDG'yi çatışma gücünden 'istikrar sağlama gücü' ve 'alan kontrol gücüne' dönüştürmek için eğitimden geçirdiklerini açıkladı.
Pentagon'dan yeni PYD açıklaması
Pentagon'dan yeni PYD açıklaması Pentagon'dan yeni PYD açıklaması Pentagon'dan yeni PYD açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon Suriye’de “sınır güvenliği gücünün” kurulması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin AA muhabirine yatığı açıklamada (PYD/PKK’nın paravanı) SDG’yi “çatışma gücünden” “istikrar sağlama gücüne” veya “alan kontrol gücüne” dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söyledi.

30 BİN KİŞİLİK TERÖR ORDUSU HAKKINDA PEŞ PEŞ AÇIKLAMALAR

Koalisyonun geçen hafta açıkça “Sınır Güvenlik Gücü” olarak açıkladığı, sayısının 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK paravanı) SDG’nin liderliğinde eğitimlerin verileceğini ifade ettiği güçle ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın son açıklamaları tartışmalara neden oldu.

SADECE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

ABD’nin Suriye’de PYD/PKK’nın kontrol ettiği alanlarda bir güç eğittiğinden mi yoksa sadece eğitilen gücün “Sınır Güvenlik Gücü” isminden mi vazgeçtiği tam net değilken Pentagon açıklamasını yayınlayan Pahon konuyla ilgili AA muhabirine konuştu.

PENTAGON'DAN YENİ AÇIKLAMA: YANLIŞ ANLAŞILDI

Suriye’de evlerine geri dönenler için yerel güvenliği sağlamak için tasarlanan bir eğitimin söz konusu olduğunu aktaran Pahon, “Suriye’de yerel güvenlik güçlerine verdiğimiz eğitim yanlış karakterize edildi” dedi.

"BU BİR SINIR MUHAFIZ GÜCÜ DEĞİL"

Pahon şöyle devam etti:

“Bu (eğitim) aynı zamanda, DEAŞ’ın sonu gelmişken ve DEAŞ dağılmaya başlamışken DEAŞ teröristlerinin dışarı kaçmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu anlatıldığı gibi bir ordu veya karakterize edildiği gibi bir sınır muhafız gücü değil”.

ÇELİŞEN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ SORUYU GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Eğitimin devam ettiğini ancak sayı veremeyeceğini ifade eden Pahon gerek Pentagon’un dünkü açıklaması gerekse Tillerson’un açıklamasının Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon’ın yaptığı açıklama ile ters düştüğüne yönelik bir soruyu ise geçiştirmeye çalıştı.

"BU BİR ALAN KONTROL GÜCÜDÜR"

Söz konusu gücü polis gücü olarak tanımlayıp tanımlamayacağına yönelik bir soruya ise Pahon “Polis gücü olarak karakterize etmek istemem ama bu bir tür güvenlik ve istikrar gücü ya da bir tür alan kontrol gücüdür” dedi.

“Alan kontrol gücünden” kastının geniş bir alanı tutmak şeklinde olmadığını savunan Pahon söz konusu kontrol gücünü “bireysel güçlerin küçük alanları koruması” olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI ANLIYORUZ"

Pahon şu ifadelere yer verdi:

“DEAŞ bitiyor ve bir sonraki adıma yönelik geleceğe bakıyoruz. Bizi bir sonraki adıma yani istikrara götürmek için eğitim veriyoruz. Bunu tam olarak karakterize etmek için erken çünkü daha çatışmalar devam ediyor. Bu geçişe başladık sayılır ancak çatışmalar devam ediyor ve bu hala bir çatışma operasyonudur. Çatışma güçleri boşa çıktıklarında çatışma eğitiminden güvenlik ve istikrar eğitimine yönelik bir değişim olacak.”

Tüm amaçlarının DEAŞ’ın çıkarıldıkları alanlara geri içeri girmesini engellemek olduğunu iddia eden Pahon söz konusu güçle ilgili Türkiye’nin sunduğu kaygıları da anladıklarını söyledi.

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