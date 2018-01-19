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Nevşehir’de okullar tatil edildi

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Nevşehir’de okullar tatil edildi
Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Nevşehir’de okullar tatil edildi Nevşehir’de okullar tatil edildi Nevşehir’de okullar tatil edildi

Nevşehir Valiliği akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okulları tatil etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 19 Ocak Cuma günü tatil edilmiştir” denildi.

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