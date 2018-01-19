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'F.Bahçe'nin Juventus'tan eksik kalır yanı yok'

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'F.Bahçe'nin Juventus'tan eksik kalır yanı yok'
Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla, FB TV'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı.
'F.Bahçe'nin Juventus'tan eksik kalır yanı yok' 'F.Bahçe'nin Juventus'tan eksik kalır yanı yok' 'F.Bahçe'nin Juventus'tan eksik kalır yanı yok'

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, İtalya'da forma giydiği eski takımı Juventus'la sarı-lacivertli takım arasında bir fark olmadığını ifade etti.

Şilili futbolcu, FB TV'de katıldığı programda, Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olduğunu hatırlatarak süreci şöyle anlattı:

"İlk haberi Şili'deyken aldım. Menajerim beni aradı ve 'Fenerbahçe'den bir telefon aldım ve seni kesinlikle istiyorlar.' dedi. Ben, 'Fenerbahçe beni nasıl isteyebilir? Zaten 3-4 sağ beki var.' dedim. Menajerimin cevabı bana şu şekilde oldu: 'Fenerbahçe Teknik Direktörü seni kesinlikle burada görmek istiyor, başka bir yolu yok. Sana güveniyor ve seni buraya getirmek istiyor.' Şu anda buradayım ve Fenerbahçe'nin Juventus'tan eksik kalır hiçbir yanı yok. Samimi bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı kesinlikle hiçbir pişmanlık duymuyorum."

- "Fenerbahçe bence Türk halkıdır"

Isla, Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Fenerbahçe bence Türk halkıdır. Öncelikle taraftarından dolayı ve sahip olduğu insanlardan dolayı. Fenerbahçe'nin sahip olduklarına bakarsak tek söyleyebileceğim şey, onlara teşekkür etmek olur, benim burada olmamı sağlamalarından dolayı. Çünkü bir futbolcu için her şeyin olduğu bir yerde olmak, olağanüstü bir sakinliktir. Bana kalan tek şey, iyi antrenman yapmak ve iyi oynamak. Çünkü onun dışındaki her şey var zaten burada. Bu nedenle buraya geldiğimde ilk hafta fark ettiğim ilk nokta bu oldu. 'Burada hiçbir eksik yok.' dedim, her şey var."

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın üst düzey takımlar olduğunu belirten Isla, "Türkiye'nin şu anda dünya futbolunda bulunduğu konum, hak ettiği konum değil bana göre. Çünkü Türkiye'nin hiç kimseden eksik kalır bir yanı yok futbol açısından. Tabii dünyanın en üst düzey takımları İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da. Fransa'da Paris Saint Germain, Monaco var. Türkiye'ye bakıyorsunuz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş var. Bunların hiç kimseden geri kalır, hiç kimseyi kıskanacak bir durumları da yok açıkçası." diyerek sözlerini tamamladı.

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