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Afrin'in dibinde faciayı önlediler!

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ABD'nin, Afrin konusunda 'Türkiye DEAŞ'a odaklansın' dediği dakikalarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez'e sızmak isteyen DEAŞ'li 4 intihar bombacısı etkisiz hale getirildi.
Afrin'in dibinde faciayı önlediler!
Afrin'in dibinde faciayı önlediler! Afrin'in dibinde faciayı önlediler! Afrin'in dibinde faciayı önlediler!

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, ilçeye sızmak isteyen terör örgütü DEAŞ'ın intihar bombacılarını yakaladı.

"SU TANKERLERİNİN İÇİNDEN ÇIKTILAR"

ÖSO unsurları, Halep iline bağlı Azez ilçesinin girişinde Suçço köyünde bulunan bir kontrol noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.

Kontrol sırasında kamyona yüklü su tankerlerinin kapaklarının açtırılması üzerine içinden çıkan 10 kişi kaçmaya başladı.

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ÜZERİNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

ÖSO unsurlarının müdahalesi üzerine çıkan çatışmada üzerlerinde bomba yüklü yelekler bulunan 4 teröristten 3'ü öldürüldü, biri üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Yanlarında 10 yaşında bir çocuk bulunan 3 kadın ve 2 erkek teslim oldu.

Kamyonda henüz kapakları açılmayan tankerlerden birinde 3 intihar eylemcisinin daha bulunduğundan şüpheleniliyor.

ÖSO unsurları, bomba patlatılması ihtimaline karşı aracın etrafında güvenlik önlemleri aldı.

ÇATIŞMA VE PATLAMA SESLERİ TÜRKİYE SINIRINDAN DUYULDU

ÖSO yetkilileri AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ ele geçirilen şahısların ifadelerine göre teröristlerin DEAŞ mensupları olduğunu söyledi.

Teröristlerin üzerlerindeki bombaları infilak ettirmesi ve çatışma sesleri Türkiye sınırından da duyuldu.

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