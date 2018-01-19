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AK Parti'den istifa etmişti ama..

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AK Parti'den istifa etmişti ama..
Bolu’da, AK Parti 6. İl Kongresinin iptal edilmesinin ardından istifa eden eski AK Parti İl Başkanı Doğanay, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden il başkanı olarak görevlendirildi.
AK Parti'den istifa etmişti ama.. AK Parti'den istifa etmişti ama.. AK Parti'den istifa etmişti ama..

Bolu’da, AK Parti 6. İl Kongresinin iptal edilmesinin ardından istifa eden eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden il başkanı olarak görevlendirildi. Erdoğan’ın Doğanay’a ‘Seninle yola devam ediyoruz’ dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Bolu İl Başkanı iken 31 Aralık günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan il kongresinin iptal edilmesiyle kongreye bir gün kala istifa ettiğini açıklayan Nurettin Doğanay, tekrar il başkanlığı görevine getirildi.

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YOLA DEVAM EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nurettin Doğanay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çağırdığı ve yaptığı görüşme sonrasında ‘Seninle yola devam ediyoruz’ dediği öğrenildi.

Ayrıca, 31 Aralık günü olması planlanan ancak iptal edilen AK Parti Bolu 6. İl Kongresi’nin de önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.

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