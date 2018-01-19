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Mahkemeden Adnan Oktar için flaş karar

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Mahkemeden Adnan Oktar için flaş karar
2 kızını göremeyen babanın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kızların annesi ve Adnan Oktar hakkında 6 ay süreyle "uzaklaştırma" kararı çıkarıldı.
Mahkemeden Adnan Oktar için flaş karar Mahkemeden Adnan Oktar için flaş karar Mahkemeden Adnan Oktar için flaş karar

Avusturya'da yaşayan babanın, uzun süredir haber alamadığını belirttiği biri 17 yaşında olan 2 kızını kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın programında gördüğü ve Türkiye'ye gelerek kızlarının zorla bir yerde tutulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kızların annesi ve Adnan Oktar hakkında 6 ay süreyle "uzaklaştırma" kararı çıkarıldı.

DHA'nın geçtiği habere göre, Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak, 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi K. ile birlikte Türkiye'ye gelen çocukları Ş.K. (19) ve B.K'dan (17) uzun süre haber alamadığını, akrabalarının söylemesi üzerine kızlarının Adnan Oktar'ın sahibi olduğu kanalda yayınlanan programa çıktığını gördüğünü, kızlarının bir otelde zorla tutulduğunu iddia ederek, AnadoluCumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan soruşturma açtı. 

Soruşturma kapsamında savcılık, baba Elvan Koçak'ın ve kızları B.K. ve Ş.K'nın, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'dan korunması için şikayette bulunduğunu belirterek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, koruma çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi, önleyici tedbir kararı verilebilmesi için delil aranmayacağı gerekçesiyle söz konusu talebi kabul etti. 

Bu kapsamda 20. Aile Mahkemesi, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında, baba Elvan Koçak ve kızları B.K. ile Ş.K'ya yönelik 6 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın, baba ve kızlarının bulunduğu konuta, iş yerine ve kendilerine 6 ay süreyle yaklaşmamasına karar veren mahkeme, iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemelerine hükmetti.

HAFTADA 1 GÜN

Aile Mahkemesi ayrıca, 17 yaşında olan B.K'nın velayetinin tedbiren babaya verilmesini de karara bağlayarak, anne Gülperi K'nın kızı B.K. ile haftada 1 gün pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurmasına karar verdi.

Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi yönünde hüküm kuran Aile Mahkemesi, tedbir kararının şiddet mağdurları B.K, Ş.K. ve baba Elvan Koçak ile şiddet uygulayan Gülperi K. ve Adnan Oktar'a derhal tebliğ edilmesini kararlaştırdı. 

Öte yandan Aile Mahkemesinin kararında, Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın tedbire aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacakları belirtildi.

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