19 Ocak 2018 Cuma3 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:18Öğle 13:21İkindi 15:49Akşam 18:11Yatsı 19:35
    • 8°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 115.147 -1.46
  • Altın: 163,343 1.48
  • Dolar: 3,8058 0.95
  • Euro: 4,6547 0.85

Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin açıklaması!

»
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Afrin operasyonuna ilişkin son dakika açıklamalar yaptı ve 'Bu harekat yapılacak' dedi.
Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin açıklaması!
Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin açıklaması! Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin açıklaması! Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin açıklaması!

Bakan Canikli, "Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak. Harekat için şartları olgunlaştırıyoruz Bu operasyon yapılacak" dedi. 

Bakan Canikli'nin açıklamaları şu şekilde: 

Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz.

Tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor.

Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekat yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek.

Suriye'de yapılan bütün ülkelerin orayla ilgili politikaları vardır. Bir şekilde oradaki grupları da etkileyebilecekleri yönde, onları da kolaylaştırıcı adımlar atmaya çalışıyorlar.

Rusya'nın rejime büyük destek verdiklerini biliyoruz. Rejimin kendi başına söylemleri hayata geçirme kapasitesinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu hamleyi sadece rejimin bir düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar mücadele masasında konuşulması gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki.

"YPG'NİN SAHİP OLDUĞU SİSTEMLERİ BİLİYORUZ"

Hepsinin bilgileri bizde var. YPG'nin sahip olduğu tüm sistemleri biliyoruz. Onların aşağı yukarı büyük bölümünün nerede tutulduğunu da biliyoruz. Şu anda yapılan atışlar söz konusu. Misilleme çerçevesinde bunlar gerçekleştiriliyor. Bu yapılırken bütün bunlar dikkate alınıyor.

25-30 bin kişiyi donatacak kadar silah ve mühimmat verdiler.

"ANTİ TANK FÜZELERİNE KARŞI SİLAH SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRDİK"

Anti tank füzeleri var ellerinde ama bizim de onlara karşı silah sistemi geliştirdiğimizi söyleyeyim. Elektronik olanlar dahil olmak üzere her türlü imkanımız var. O saldırı sistemlerini bertaraf edecek, bloke edecek, hem silah olarak hem elektronik olarak bizim ürünlerimiz var. Uçaklarımıza monte vaziyette.

Biz şu anda bilinen en gelişmiş anti tank füze mühimmatına karşı koyacak sistemi çok yeni geliştirmiş bulunmaktayız.

ABD'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

DEAŞ bitti. Aslında şu ifade bile DEAŞ'ın Amerika tarafından özellikle Suriye'de belli bölgelerde nüfuzunu oluşturmak istemesinin yansıması. Çok anlamsız bir açıklama. 'Biz Afrin'de YPG varlıklarıyla ilgilenmiyoruz, Türkiye orada kendi güvenlik kaygıları çerçevesinde oradaki adımları atabilir' anlamına gelen açıklamaları da oldu. Zıt. Aynı Amerika yapıyor bu açıklamaları. Bunlar günlük taktiksel açıklamalarda ibaret.

HAREKAT NE ZAMAN OLACAK?

Bu harekatın ne zaman, hangi koldan yapılacağına ilişkin değerlendirme burada olmaz. Bizim söylediğimiz şudur, bu harekat yapılacak. Terör örgütleri oradan temizlenecek. Bugün olabilir, yarın olabilir, akşam olabilir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den skandal PKK hamlesi!ABD'den skandal PKK hamlesi!ABD ordusunun Suriye-Türkiye sınırındaki keşif çalışmalarının ardından bine yakın PYD/PKK’lı Tel Ebyad hattına konuşlandı.
PYD mevzileri yerle bir!PYD mevzileri yerle bir!HATAY'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu.
Mahkemeden Mehmet Altan kararı!Mahkemeden Mehmet Altan kararı!FETÖ medya yapılanması davasında 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Altan'ın tahliye talebini reddetti.
Suriye'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum!Suriye'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum!Afrin operasyonuyla ilgili olarak, Suriye'den gelen "Türk uçaklarını vururuz" tehdidinden sonra Rusya yetkiliden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Mehmetçiğe tam destek! Suriye'den sıcak karelerMehmetçiğe tam destek! Suriye'den sıcak karelerSuriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde PYD/PKK'yı protesto eden Azez halkı Türkiye ve ÖSO'nun Afrin'e operasyon düzenlemesi çağrısında bulundu.
Afrin sınırında görüntülendi! "Kör edecek"Afrin sınırında görüntülendi! "Kör edecek"Hedef ülke radarlarının iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Afrin sınırında görüntülendi.
  • Sakal nedeniyle işten atılma davasında karar19 Ocak 2018 Cuma 17:00
  • ‘Hava SOJ’ dengeleri değiştirecek19 Ocak 2018 Cuma 16:00
  • Türkiye AB'ye rest çekti!19 Ocak 2018 Cuma 15:49
  • Anlaşma an meselsi! Türkiye'den dev İHA hamlesi19 Ocak 2018 Cuma 15:40
  • Çakıroğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma19 Ocak 2018 Cuma 15:20
  • Bu işleri yapanlar erken emekli oluyor19 Ocak 2018 Cuma 15:00
  • Mahkemeden Adnan Oktar için flaş karar19 Ocak 2018 Cuma 15:00
  • Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin açıklaması!19 Ocak 2018 Cuma 14:40
  • Kaymakam ikna etmeye çalıştı ama...19 Ocak 2018 Cuma 14:34
  • İşçi ve işveren davalarında emsal karar19 Ocak 2018 Cuma 14:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri