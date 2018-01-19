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Anlaşma an meselsi! Türkiye'den dev İHA hamlesi

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The Jakarta Post’un haberine göre havacılık şirketi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), İHA üretmek üzere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) şirketi ile işbirliğine gidiyor.
Anlaşma an meselsi! Türkiye'den dev İHA hamlesi
Anlaşma an meselsi! Türkiye'den dev İHA hamlesi Anlaşma an meselsi! Türkiye'den dev İHA hamlesi Anlaşma an meselsi! Türkiye'den dev İHA hamlesi

PTDI Genel Müdürü Elfien Goentoro, Bandung’da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “TAI yüksek irtifa uçabilen İHA’lar inşa etme konusunda uzun bir deneyime sahip. Bu yüzden onlarla işbirliği yapacağız “dedi.

(Halihazırda TAI tarafından üretilen ANKA’lar Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA katagorisinde) TAI, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ve 20.000 feet (ANKA İHA maksimum 30.000 feet yükseklikte görev yapabilmektedir.) yükseklikte faaliyet gösteren İHA’lar ve dronlar geliştirdi. Bunlar ayrıca gece görüş ve silah sistemleri ile donatılabiliyorlar. Elfien, PTDI’nin halihazırda orta-yükseklikte uzun süre kalabilen İHA’lar geliştirdiğini söyledi. PTDI üretim direktörü Arie Wibowo, hükümetin hafif İHA’lar üretmede PTDI ve TAI arasındaki işbirliğini, Batı ülkelerindeki üreticilere bağımlılığı azaltmayı sağlamak için istediğini de sözlerine ekledi.

CNDI-235 ve N219 uçaklarının ortak geliştirilmesi planlanıyor

“Havacılık sektöründe gelişmiş bir teknolojiye sahip, Müslüman bir ülkenin firması olan TAI gibi tecrübeli bir firmaya ihtiyacımız var” diyen Arie, bazı başka firmaların teknoloji satışı değil yalnızca doğrudan satışla ilgilendiğini belirtti. İHA projesinin bir ile üç yıl içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini söyleyen Arie, ayrıca PTDI ve TAI’nin, PTDI’nin iki amiral projesi CNDI-235 ve N219 uçaklarını da geliştirmeyi planladığını ekledi. Bu arada TAI CEO’su ve Başkanı Temel Kotil, PTDI’nin Asya havacılık endüstrisinde önemli bir oyuncu olduğunu söyleyerek, işbirliğinin yüksek kaliteli IHA’ların üretilmesine katkı sağlayacağına dair  umutlarını dile getirdi.

TAI Genel Müdürü Temel Kotil Endonezya’da

TAI Genel Müdürü Temel Kotil, Endonezya Havacılık şirketi PTDI-PT Dirgantara Genel Direktörü Elfien Goentoro ve Malezya Genelkurmay Başkanı Tan Sri Raja Mohamer Affandi Raja Mohamed Noor ile görüştü. Temel Kotil Malezya Genel Kurmay Başkanı Mohamed Noor’a ANKA İHA maketi hediye etti. 
 

DEFENCE TURK

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