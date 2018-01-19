‘Hava SOJ’ dengeleri değiştirecek

Düşmanın radar ve haberleşme imkanlarını uzaktan dinlemeye, karıştırmaya ve aldatmaya yarayacak yepyeni bir proje geliyor

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından da onanan projede sözleşmenin bu yılın ilk çeyreğinde imzalanması bekleniyor.

Hava savunma sisteminde dönüm noktası olacak Hava SOJ’u (Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek ve Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazanımı Projesi)

Düşmanın başını döndürecek.



Hava SOJ, düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit ve teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması ve aldatılması amacıyla üretilecek.





SÖZLEŞME İMZALANIYOR



Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı için 4 adet üretilecek sistemin bu yılın ilk çeyreğinde sözleşmesinin imzalanması planlanıyor. Yurt içi imkanlarla üretilecek Hava SOJ’da teslimatlar 2023-2025 yılları arasında gerçekleştirilecek.



TÜRKİYE ÖNCÜ OLACAK



Hava harekatı sırasında kullanılacak Hava SOJ uçağı yüksek irtifada uzun süre yer destek merkezi ile koordineli görev icra edecek. Uzak mesafeden hedef unsurları tespit ve karıştırma yeteneğine sahip olacak uçak aynı zamanda radar ve füze tehditlerini algılayıp bertaraf edebilecek. Türkiye, bu projeyi hayata geçirdiğinde bölgede hava savunma sistemlerinde öncü ülkelerden birisi olacak.



HAVA SOJ'UN ÖZELLİKLERİ



Düşman hava savunma sistemini etkisiz hale getirerek, bir taarruz anında Hava Kuvvetleri harekâtının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Uzak mesafeden hedef unsurları tespit ve karıştırma yeteneğine sahiptir. Kritik görev sistemi bileşenleri tamamen yerli imkanlarla tasarlanmakta ve üretilmektedir.

Geniş frekans bandında etkinlik

Yüksek çıkış gücü

Radar ve haberleşme yayınları hassas yön konum sistemi

Aktif Faz Dizili elektronik Tama teknolojisi

Frekans atlatmalı DSSS sinyalleri veri linklerine karşı etkinlik

Yüksek irtifada uzun menzilli süre havada kalma kabiliyeti

Yer destek merkezi ile koordineli gerçek zaman görev icras

Radar ve füze tehditlerini algılama ve karşı tedbir atım yeteneği