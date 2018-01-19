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  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Mehmetçik Kut'ül Amare'de nefes kesen sahne

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Mehmetçik Kut'ül Amare'de nefes kesen sahne
Merakla beklenen dizi Mehmetçik Kut'ül Amare, ilk bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitledi.
Mehmetçik Kut'ül Amare'de nefes kesen sahne Mehmetçik Kut'ül Amare'de nefes kesen sahne Mehmetçik Kut'ül Amare'de nefes kesen sahne


Merakla beklenen dizi Mehmetçik Kut'ül Amare, ilk bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitledi.

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