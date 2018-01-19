Afrin sınırında görüntülendi! "Kör edecek"

Hedef ülke radarlarının iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Afrin sınırında görüntülendi.

Türk mühendisler tarafından özgün olarak geliştirilen KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Afrin sınırında görüntülendi. KORAL, düşman bölgeden Türkiye'ye doğru gerçekleştirilecek bir Elektronik harbe karşı savunma görevi de icra edebiliyor.

DÜŞMANI KÖR EDECEK TEKNOLOJİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Elektronik Harp yetenekleri arasında öncü olarak yer alan Koral Mobil Elektronik Harp Sistemi, savunma sanayimiz ve Aselsan için önemli bir aşamayı oluşturuyor. Çok az ülkenin geliştirebildiği bu sistem, dünya üzerinde sayılı ülkenin envanterinde bulunuyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek / Elektronik Taarruz (Kara SOJ) Sözleşmesi kapsamında Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilen Koral, 22 Şubat 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Muayeneleri esnasında binden fazla test aşamasından geçirilen sistem için Aselsan ile birlikte elliye yakın yerli alt yüklenici çalıştı. Bu firmaların önemli bir kısmını da KOBİ'ler oluşturdu.

Ülke savunmasında önemli bir görev üstlenen Koral, TSK'nın harekat ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak.

Koral Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor.

KORAL ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Bu nitelikleriyle Koral Sistemi hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak.