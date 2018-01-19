Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
19 Ocak 2018 Cuma3 C.Evvel 1439
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F.Bahçe'den TFF 1. Lig'e transfer oldu!
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