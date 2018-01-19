MKEK yatırımlarını büyütüyor

Türk savunma sanayisinin köklü kurumlarından MKEK, altyapısını yenilemek ve kapasitesini artırmak için yaptığı yatırımların önemli bir bölümü bu yıl devreye alınacak.

Türk savunma sanayisinin köklü kurumlarından Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), teknolojik altyapısını yenilemek ve kapasitesini artırmak için yaptığı yatırımların önemli bir bölümü bu yıl tamamlanacak.

MKEK, 2018'de sahip olduğu tesislere yenilerini eklemek, mevcut altyapının bakım, onarım ve modernizasyonu için bu yıl yaklaşık 242 milyon liralık yatırım yapacak.

Kurum, patlayıcı kimyasalları üretimine yönelik bu yıl 2 milyon 275 bin lira bütçeli etüt-proje, müşavirlik işi yürütecek.

Yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine sahip Oleum Tesisi'ne yönelik sürdürülen yatırımlar da bu yıl bitirilecek. Patlayıcı maddelerin ham maddesinin gelişmiş teknolojilerle üretileceği tesis için 3 milyon 630 bin lira kaynak kullanılacak.

Yeni çelikhane gün sayıyor

MKEK'nin son dönemdeki en büyük yatırımlarından biri olan ve sıcak testleri gerçekleştirilen yeni çelikhane de yakın zamanda faaliyete başlayacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan silah ve ağır silah sistemlerinin üretimi için stratejik öneme sahip ve tedariğinde sıkıntılar yaşanan vasıflı çeliğin üretimini gerçekleştirebilecek yeni çelikhane projesi yılın ilk aylarında tamamlanacak.

Yılda 120 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak tesis için bu yıl 57 milyon 860 liralık bütçe ayrılacak.

İzmir'de, kurulu gücü 5 megavat olan ve yıllık 17,5 gigavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi de 17 milyon 330 bin lira kaynakla tamamlanacak.

Orta gerilim elektrik sistemi yenilemesi çalışmaları da bu yılki 9 milyon liralık yatırımla bitirilecek. Bu yıl bakım, onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-teçhizat için ise 63 milyon 330 liralık yatırım yapılacak.

İyileştirme ve modernizasyon sürecek

Kurum gelecek yıl tamamlanacak iş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalara bu yıl 15 milyon 675 bin lira bütçe ayırdı.

Gelecek yıl tamamlanacak küresel barut üretimi modernizasyonu için ise 2018'de 7 milyon lira kaynak kullanacak. Gelecek yıl tamamlanacak projelerden hurda ve gemi söküm tesislerinin modernizasyonuna bu yıl 30 milyon 900 lira, patlayıcı depolarının iyileştirilmesine 15 milyon lira, tapa üretim hattı yenilemesine 9 milyon lira yatırım yapılacak.

Kovan hattı yenilemesi ve yıllık 24 milyon adetlik kapasiteye ulaşılmasına yönelik çalışmalar için bu yıl 11 milyon lira harcanacak. Bu kapsamdaki çalışmalar 2020'de tamamlanacak.

Hedefler de büyüyor

MKEK, söz konusu yatırımlarla teknolojisini yenilemeyi, kapasitesini artırmayı ve rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

Kurum bu çalışmaların da katkısıyla 2020'de 3 kat artışla 1 milyar dolar ciroya, cironun yüzde 25'ine karşılık gelen 250 milyon dolar ihracata ulaşmayı amaçlıyor. MKEK, yan sanayiye de 400 milyon dolarlık iş hacmi sunmayı öngörüyor.

Kurumun 2016'da yaklaşık 120 milyon dolar ihracatı, bunun 3 katına karşılık gelen 360 milyon dolar civarında da cirosu bulunuyordu.