Cumhurbaşkanlığı'ndan büyüme açıklaması!

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Doç.Dr Hatice Karahan, Bloomberg HT'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, hükümetin enflasyonu çözücü tedbirler alacağını bildiklerini belirtti. Karahan, "Merkez Bankası ve hükümetin politikalarının enflasyon sorununu gidermeye yönelik önemli bir duruş sergileyeceğini düşünüyoruz" dedi.
Merkez Bankası'nın dünkü faiz değiştirmeme kararının sürpriz olmadığına işaret eden Karahan, "Merkez Bankası baz etkisinde düşüşe rağmen sıkı duruşun devam edeceği sinyali vermiş oldu. Beklenti anketinde de hedeflerden daha uzak bir beklenti görüyoruz. Merkez Bankası öncekilere göre daha güçlü mesaj verdi." şeklinde görüş belirtti.
2017'nin genişletici maliye politikalarının uygulandığı ekstrem bir yıl olduğuna işaret eden Karahan, "Her zaman para politikası ile maliye politikasının uyumlu olması gerektiğine inanıyorum. Hükümetin de bu yıl uyumlu bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Bu enflasyonbaskılarının azaltılması açısından önemli olacaktır." şeklinde görüş belirtti.
Karahan bu yıl büyüme hızında daha normal bir seyir beklediğini ifade etti. Karahan bu yıl enflasyon ve işsizlikle mücadelenin en önemli konular olacağını belirterek, "Umarım bu yıl iki sorunda önemli gelişmelerin olacağı bir yıl olur." dedi. Bu yıl bütçe disiplininde ciddi bir bozulma olacağını düşünmediğini ifade eden Karahan, işsizlik oranının da tek haneye ineceğini tahmin ettiğini kaydetti.
Karahan 2017 dinamiklerinin çok farkı olduğunu, 2018 yılının enflasyona çözüm bulunacağı bir yıl olacağını belirtti.
Fitch'in bugün açıklaması beklenen Türkiye kararı ile ilgili değerlendirmede bulunan Karahan, not düşürürken yaptığı değerlendirmenin hiç birinin gerçekleşmediğini kaydetti. Karahan, "Notu düşürdüğü ana faktörlere baktığımızda o faktörlerin gerçekleşmemiş olduğu ve Türkiye'nin bu faktörlerde yoluna çok olumlu bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu haksızlığın telafi edilmesi gerekir. Ama edilir mi? Buna bir cevabım yok." diye konuştu.
Karahan, doğrudan yatırımın yüzde 70'inin Avrupa'dan geldiğine dikkat çekerek, 2018 yılında AB ile ilişkilerin olumlu gelişmesini beklediğini söyledi.
ABD ile zor bir dönem içinde olduğumuzu belirten Karahan, Türkiye'nin sınırlarını korumakla mükellef olduğunu, ABD'nin bunu anlamasını umduğunu kaydetti.
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Cumhurbaşkanlığı'ndan büyüme açıklaması!
Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Doç.Dr Hatice Karahan, Bloomberg HT'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, hükümetin enflasyonu çözücü tedbirler alacağını bildiklerini belirtti. Karahan, "Merkez Bankası ve hükümetin politikalarının enflasyon sorununu gidermeye yönelik önemli bir duruş sergileyeceğini düşünüyoruz" dedi.
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