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Erdoğan sert çıktı: Ya bu işi öğreteceğiz ya da...

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Kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdeolojik yaklaşım içerisinde patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz" dedi.
Erdoğan sert çıktı: Ya bu işi öğreteceğiz ya da...
Erdoğan sert çıktı: Ya bu işi öğreteceğiz ya da... Erdoğan sert çıktı: Ya bu işi öğreteceğiz ya da... Erdoğan sert çıktı: Ya bu işi öğreteceğiz ya da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak "Donör Fonu"na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde konuştu. Kredi derecelendirmekuruluşlarının ideolojik yaklaşımlarına tepki gösteren Erdoğan, "Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının ideolojik yaklaşımlarından kurtulmuş değiliz. Bunlara ya bu işe öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2009'dan bu yana ağırlıklı olarak özel sektörümüz olmak üzere önem verdiğimiz bir bankamızdır. Finansman miktarından öte, bankanın ülkemizdeki yatırımlarının kalitesi de oldukça yüksektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'deki başarı hikayesinin arkasın birçok unsur bulunuyor. Bunların başında dinamik, gelişime açık ve üretken bir özel sektöre sahip olmamız geliyor. Diğer bir destekleyici unsurun ise banka ile ülkemiz arasındaki etkin işbirliği olduğunu belirmek isterim. 

NE ONLAR MAHÇUP OLACAK NE DE BİZ

Ülkemizin gösterdiği öz verili ve kararlı tutumun da bu sürece katkı sunduğuna inaniyorum. Sağlam işbirliğimizi bugün yeni bir safhaya taşıyoruz. Fon, ikili kalkınma yardımlarımız bakımından da önemlidir. Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkelerinden biri de Türkiye'dir. Geçtiğimiz yıl insani yardımlarda Amerika'dan sonra 2., milli gelire oranla birinci sırada yer almamız sıradan bir olay değildir. Bu imza törenini sadece işbirliği fonunun tesisi için atılan bir adım olarak görmüyorum. Bugün burada ülkemizin ekonomi ve finansman olarak ulaştığı noktaya da şahitlik yapıyoruz. Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği eski Türkiye geçmişte kalmış acı bir hatıradır. 2018'in çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek bu yakaladığımız büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam ettireceğiz. Bize inanan, kararlı adım atmak isteyenlerle, inanıyorum ki ne onlar mahçup olacaklar ne biz. 

BUNLARA BU İŞİ YA ÖĞRETECEĞİZ, YA...

Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. İdeolojik yaklaşım içerisinde patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işe öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz.Türkiye yatırımları ile de, üretimi ile de, şu anda dünyadaki müstesna ülkelerden bir tanesidir. Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye'ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye arasındaki güçlü işbirliğini taçlandıran bu anlaşmanın bu fondan faydalanacak ülleler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. "

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