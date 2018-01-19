15 aylık dava bitti! İbrahim Kutluay-Demet Şener..

Davada mahkeme çiftin boşanmasına ve çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verdi.
Kutluay eski eşine 1 milyon 300 bin TL tazminat, aylık 13 bin lira tedbir nafakası, çocukların aylık 7 bin TL nafakasını ödeyecek.
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Davada mahkeme çiftin boşanmasına ve çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verdi.
Kutluay eski eşine 1 milyon 300 bin TL tazminat, aylık 13 bin lira tedbir nafakası, çocukların aylık 7 bin TL nafakasını ödeyecek.