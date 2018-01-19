19 Ocak 2018 Cuma3 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:18Öğle 13:21İkindi 15:49Akşam 18:11Yatsı 19:35
    • 9°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 115.147 -1.46
  • Altın: 163,343 1.48
  • Dolar: 3,8058 0.95
  • Euro: 4,6547 0.85

Bursa'da can pazarı! 10 kişi zehirlendi

»
Bursa'da can pazarı! 10 kişi zehirlendi
Bursa'da çıkan yangın sonucu can pazarı yaşandı. Dumandan zehirlenen 3'ü çocuk 2'si hamile toplamda 7 kadın ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı
Bursa'da can pazarı! 10 kişi zehirlendi Bursa'da can pazarı! 10 kişi zehirlendi Bursa'da can pazarı! 10 kişi zehirlendi

Yangın, Osmangazi’ye bağlı Başaran Mahallesi Çeşmeönü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin yaşadığı bir ikamette bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine, itfaiye, polis ve 112 ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada içeride olan ve dumandan etkilenen 3’ü çocuk 2’si hamile 7 kadın ambulanslara bindirildi. Dumandan etkilenen çocuk ve kadınlar Çekirge Devlet ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ne kaldırıldı. Kadın ve çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 

Öte yandan yangından etkilenen ve kucağındaki çocuğu bırakmayan bir kadın ise, ambulansa binmek istemedi. Kaldırımda oturan kadın, 112 ekiplerinin ısrarı üzerine kontrol amacıyla çocuğuyla birlikte ambulansta tedavi edildi. Kadın daha sonra kucağında çocuğuyla tekrar ambulanstan indi. Evin içerisinin kullanılamaz hale geldiği yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bursa'da can pazarı! 10 kişi zehirlendiBursa'da can pazarı! 10 kişi zehirlendiBursa'da çıkan yangın sonucu can pazarı yaşandı. Dumandan zehirlenen 3'ü çocuk 2'si hamile toplamda 7 kadın ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı
Çok feci kaza! Gören dehşete düştüÇok feci kaza! Gören dehşete düştüKahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Teşekkür aldı, sokakta harçlık istedi!Teşekkür aldı, sokakta harçlık istedi!Karnesini alarak Taksim Meydanı’na gelen lise öğrencisi aldığı ‘Teşekkür Belgesi’ni fırsat bilerek vatandaşlardan harçlık istedi.
Oğlunun ölümüne dayanamadı!Oğlunun ölümüne dayanamadı!Antalya’da 7 ay önce oğlunu kas hastalığından kaybeden anne de sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.
5 kilogramlık turp görenleri şaşırttı!5 kilogramlık turp görenleri şaşırttı!Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'de bir turp üreticisinin tarlasında yetişen 5 kiloluk turp, Kadirli Ziraat Odasının kapısına asılarak sergilendi.
Mermer dolu kamyonun altında can verdi...Mermer dolu kamyonun altında can verdi...Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan liman görevlisi Kemal Erkenci (62) yaşamını yitirdi.
  • İnsanlık ölmemiş dedirten olay! ATM'de buldu ve...19 Ocak 2018 Cuma 13:04
  • İranlı kızın Türkçe başarısı şaşırttı!19 Ocak 2018 Cuma 12:58
  • Saldırı hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı!19 Ocak 2018 Cuma 12:53
  • Aniden bastırdı! Yolu açmak için seferber oldular19 Ocak 2018 Cuma 12:38
  • Şehit oğlunun eşyalarıyla 'Anı Köşesi' oluşturdu19 Ocak 2018 Cuma 12:36
  • Paraları otelde unutunca yakalandılar!19 Ocak 2018 Cuma 12:28
  • Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu19 Ocak 2018 Cuma 12:25
  • Otobüs devrildi: 16 yaralı var19 Ocak 2018 Cuma 12:14
  • Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü19 Ocak 2018 Cuma 12:13
  • Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi19 Ocak 2018 Cuma 12:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri