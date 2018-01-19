Suriye'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum!

Afrin operasyonuyla ilgili olarak, Suriye'den gelen "Türk uçaklarını vururuz" tehdidinden sonra Rusya yetkiliden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad'ın "Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır" tehdidinden sonra Rusya yetkiliden dikkat çeken bir açıklama geldi. Öte yandan Rus gazetesi İzvestiya ise Afrin'deki teröristlerin elinde bulunan silahları yazdı.

SURİYE'NİN "VURURUZ" TEHDİDİ

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı General Vladimir Şamanov, “Suriye’nin elinde hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altında tutacak silahları mevcut. Suriye kendi egemenlik alanı hava sahasını şüphesiz denetim altında tutuyor” dedi. Şamanov ayrıca “Biz Suriye’de özel misyonla bulunmaktayız. Bu misyonumuz Rusya ile Suriye yasal yönetimi arasında yapılan anlaşmalarla belirlenmiştir. Bize verilen görev alanımız ve ayrıca terörizm ile mücadele vazifesini yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

RUS GAZETE AFRİN'DEKİ SİLAHLARI YAZDI

İzvestiya gazetesi ise Türkiye’nin olası Afrin harekatını ele alan silah konulu geniş bir makale yayınladı. “Onları tüm dünya silahlandırdı” başlığını taşıyan analiz haberde Türkiye’nin Afrin’e harekât düzenlemesi durumunda karşısında hangi silahları göreceği sıralandı.

Haberde 2014 yılından bu yana sadece ABD değil tüm eski doğu bloğu ülkeleri ve Almanya’dan da YPG’ye silah gittiğinin vurgulanarak, “Suriye’deki Kürtlerin elinde ABD finansmanıyla Bulgaristan ve Romanya’dan alınma binlerce kalaşnikof otomatik silahlar, zırhlı araçlara karşı kullanılan RPG-7 bazukaları, 82 ve 120 milimetrelik havan topları. Kullanımda sadece 5 adet Sovyet yapımı T-55 tankı mevcut. Ancak zırhlı araç eksikliğini yine Amerika’nın sağladığı Hummer ve Toyota marka dört çeker cipler kapatıyor. Zırhlı araçlara karşı ayrıca Sovyet yapımı “Konkurs” ile “Fagot” ve batıdan “TOW” ile “MILAN” sistemleri. Türkiye El Bab harekâtı sırasında bu silahlar yüzünden birkaç tankını kaybetmişti.

Havaya gelince. Kürtlerde eski Sovyet yapımı “Igla-1” seyyar uçak savarlara da sahip. Bunları Rusya vermedi. Silah piyasasından temin etmişler. Geçenlerde ise ABD’nin bölgeye yeni modern uçak savar sistemi ulaştırdığı haber verilmişti. Dolayısıyla Türk ordusunu kolay gezinti beklemiyor” dendi.