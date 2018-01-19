İşte Türkiye Kupası'nda yeni eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ve yarı finalindeki eşleşmelerin belli olacağı kuraçekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ;
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe
Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor
Atiker Konyaspor - Galatasaray
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ;
Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor / Atiker Konyaspor - Galatasaray (Galibi)
Beşiktaş - Gençlerbirliği / Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe (Galibi)