Rusya'dan ABD'ye: Bu açıklamalardan endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"ABD'NİN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"
Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Lavrov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde "sınır güvenliği gücü" oluşturulmasına ilişkin yaptığı farklı açıklamalarla ilgili bir soruyu "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor ve bu da Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda daha önce verdiği sözlerle çelişiyor." şeklinde cevaplandırdı.