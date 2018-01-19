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BM'den akla zarar Afrin operasyonu açıklaması

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye’nin Afrin'e yönelik operasyonunun ilginç bir gerekçeyle endişe verici olduğunu söyledi.
BM'den akla zarar Afrin operasyonu açıklaması
BM'den akla zarar Afrin operasyonu açıklaması BM'den akla zarar Afrin operasyonu açıklaması BM'den akla zarar Afrin operasyonu açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye’nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının endişe verici söyledi.

'İNSANİ YARDIMI AKSATIR'

Stefan Dujarric, Bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının, Suriye’ye yollanan insani yardımların durmasına yada aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi.

Durajjic, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, Genel Sekreter Antomio Guterss’in endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.

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