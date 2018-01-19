ABD'den yeni Afrin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin muhtemel operasyonu hakkında yapılan açıklamada, ‘Afrin operasyonu bölgenin ve Suriye’nin istikrarına yarar getirmez' ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri'nin açıklamasında, terör ordusu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) askeri yardımda Rakka operasyonu bittikten sonra değişim oldu. Artık ev ev dolaşarak temizleme yapacak ağır silahlara sahip bir askeri güce gerek yok. Temel güvenliği sağlayacak güce ihtiyaç var. Bu çerçevede değişim oldu.

"BU İFADE YANLIŞTI, TÜRKİYE'YE TEHDİT DEĞİL"

'Sınır Güvenliği Gücü' yanlış bir ifadeydi. Bu (Suriye'de) bir iç güvenlik oluşumudur, Türkiye'ye tehdit değildir""

AFRİN MESAJI

Açıklamada, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuyla ilgili de, "Afrin operasyonu bölgenin ve Suriye’nin istikrarına yarar getirmez, Türkiye’nin çıkarlarını da ilerletmez" denildi.