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FETÖ'cü darbecilere müebbet yağdı!

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FETÖ'cü darbecilere müebbet yağdı!
FETÖ'nün 15 Temmuz'da TRT ve Digiturk binasının işgaline ilişkin davada, 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
FETÖ'cü darbecilere müebbet yağdı! FETÖ'cü darbecilere müebbet yağdı! FETÖ'cü darbecilere müebbet yağdı!

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan 18. duruşmaya, 57 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları da hazır bulundu.

Sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını tamamladı. Savunmaların ardından, tutuklu sanıklar son sözlerini söyledi.

23 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 35 MÜEBBET

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 23 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıca bazı sanıklara "yayın organlarının yayınlarını engellemek", "Cumhurbaşkanına hakaret", "öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan 3 yılla 16 yıl arasında değişen hapis cezaları veren mahkeme, 35 sanığın ise beraatına karar verdi.

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