İkinci yarı müthiş maçla açıldı!

Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Samet Çiçek

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Pavelka (Dk. 84 Mbaye), Sadiku, Trezeguet, Murillo (Dk. 60 İlhan Depe), Mensah (Dk. 76 Neumayr), Eduok

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Efecan Karaca, Mbilla (Dk. 22 Lungu-Dk. 73 Taha Yalçıner), Emre Akbaba, Nsakala, Junior Fernandes

Goller: Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 45+2 Emre Akbaba (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 22 ve 71 Eduok, Dk. 87 Mbaye (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 82 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Omeruo, Dk. 45+1 Ben Youssef, Dk. 88 Mbaye (Kasımpaşa), Dk. 75 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa karşısında 14. dakikada Efecan Karaca'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından rakip kalede baskısını arttıran ev sahibi Kasımpaşa 21. dakikada Samuel Eduok'un attığı kafa golüyle Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına gelen Emre Akbaba ilk yarının skorunu belirledi. 2-1.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Kasımpaşa Eduok ile beraberlik golünü yaklaşırken Eduok'un vuruşunda Haydar Yılmaz gole izin vermedi. Bu pozisyon iki dakika sonra bir kez daha Eduok ceza sahasında etkili oldu ancak bu kez de Welinton topa müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Eduok bu pozisyonun ardından ceza sahasında bir kez daha topla buluştu ancak bu kez de direğe takıldı.

Kasımpaşa 71. dakikada ceza sahasında topla buluşan Eduok ile skora bir kez daha eşitliği getirdi. 2-2

Aytemiz Alanyaspor'da Fofana, Veysel Sarı'ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Diagne 88. dakikada Kasımpaşa'yı karşılaşmada 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi.