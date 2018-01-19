20 Ocak 2018 Cumartesi4 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:21İkindi 15:50Akşam 18:12Yatsı 19:36
    • 2°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 115.147 -1.46
  • Altın: 163,214 1.40
  • Dolar: 3,8058 0.95
  • Euro: 4,6547 0.85

İkinci yarı müthiş maçla açıldı!

»
İkinci yarı müthiş maçla açıldı!
Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
İkinci yarı müthiş maçla açıldı! İkinci yarı müthiş maçla açıldı! İkinci yarı müthiş maçla açıldı!

 Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Samet Çiçek

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Pavelka (Dk. 84 Mbaye), Sadiku, Trezeguet, Murillo (Dk. 60 İlhan Depe), Mensah (Dk. 76 Neumayr), Eduok

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Efecan Karaca, Mbilla (Dk. 22 Lungu-Dk. 73 Taha Yalçıner), Emre Akbaba, Nsakala, Junior Fernandes

Goller: Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 45+2 Emre Akbaba (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 22 ve 71 Eduok, Dk. 87 Mbaye (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 82 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Omeruo, Dk. 45+1 Ben Youssef, Dk. 88 Mbaye (Kasımpaşa), Dk. 75 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa karşısında 14. dakikada Efecan Karaca'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından rakip kalede baskısını arttıran ev sahibi Kasımpaşa 21. dakikada Samuel Eduok'un attığı kafa golüyle Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına gelen Emre Akbaba ilk yarının skorunu belirledi. 2-1.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Kasımpaşa Eduok ile beraberlik golünü yaklaşırken Eduok'un vuruşunda Haydar Yılmaz gole izin vermedi. Bu pozisyon iki dakika sonra bir kez daha Eduok ceza sahasında etkili oldu ancak bu kez de Welinton topa müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Eduok bu pozisyonun ardından ceza sahasında bir kez daha topla buluştu ancak bu kez de direğe takıldı.

Kasımpaşa 71. dakikada ceza sahasında topla buluşan Eduok ile skora bir kez daha eşitliği getirdi. 2-2

Aytemiz Alanyaspor'da Fofana, Veysel Sarı'ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Diagne 88. dakikada Kasımpaşa'yı karşılaşmada 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Obradovic: Genel olarak her şey iyiydiObradovic: Genel olarak her şey iyiydiFenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Ataman’dan tepki: Terbiyesizlik...Ataman’dan tepki: Terbiyesizlik...Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç esnasında Fenerbahçe taraftarının kendisine küfür ettiğini söyleyerek tepki gösterdi.
Beşiktaş Orkan Çınar'ı kiraladıBeşiktaş Orkan Çınar'ı kiraladıBeşiktaş'ın genç yeteneklerinden Orkan Çınar, sezon sonuna kadar Atiker Konyaspor'a kiralandı.
İkinci yarı müthiş maçla açıldı!İkinci yarı müthiş maçla açıldı!Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Yok böyle karşılama! İran'ı ayağa kaldırdıYok böyle karşılama! İran'ı ayağa kaldırdıTraktör Sazi ile anlaşması beklenen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran'ın Tebriz kentinde coşkuyla karşılandı.
İşte Türkiye Kupası'nda yeni eşleşmelerİşte Türkiye Kupası'nda yeni eşleşmelerZiraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekim töreni, Riva'da yapıldı.
  • Antalyaspor'da Samuel Eto'o şoku!19 Ocak 2018 Cuma 15:21
  • Trabzonspor'da sakatlık şoku! 2-3 hafta yok...19 Ocak 2018 Cuma 15:12
  • F.Bahçe'den TFF 1. Lig'e transfer oldu!19 Ocak 2018 Cuma 15:10
  • City'den Fernandinho'ya yeni sözleşme!19 Ocak 2018 Cuma 15:07
  • Beşiktaş'ın Burak Yılmaz teklifini açıkladı!19 Ocak 2018 Cuma 14:41
  • Herkes merak ediyordu! Sürpriz Larin açıklaması19 Ocak 2018 Cuma 14:26
  • Prandelli'ye şok! Görevine son verdiler!19 Ocak 2018 Cuma 14:13
  • Semih açtı ağzını yumdu gözünü! 'F.Bahçe...'19 Ocak 2018 Cuma 13:07
  • Neto'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!19 Ocak 2018 Cuma 13:01
  • Dany Nounkeu resmen imzaladı!19 Ocak 2018 Cuma 12:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri