Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç esnasında Fenerbahçe taraftarının kendisine küfür ettiğini söyleyerek, “Fenerbahçe taraftarının yaptığı bu terbiyesizliğin kararını kim verecek merek ediyorum” dedi.
THY Euroleague’in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Doğuş’a 89-84 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Maça çok iyi başladık. Hücumda iyi top çevirdik. Ancak 5-6 dakikadan sonra bu tersine döndü. Bu sefer Fenerbahçe agresif oldu. Ancak mücadeleye devam ettik. Savunmada Dunston’a çalınan faulleri de anlayamadım. Maçın birinci ve son çeyreğini biz kazandık. Ama ikinci çeyrekte kontrolü kaybettik. Bu çeyrekte hakemlerin verdiği bazı kararlardan da emin değiliz. Daha sonra Fenerbahçe’nin gerisinde geldik ve maçı kaybettik” şeklinde konuştu.
Ataman, ayrıca karşılaşma içinde sarı-lacivertli taraftarların kendisine küfür ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Geçen yıl ben hakemlerle ilgili açıklamalardan 20 bin Euro’ya yakın ceza aldım. Ama Fenerbahçe taraftar grubunun bana etmiş oldukları ağır küfürler ne kadar Eurolague’in imajına uyuyor soruyorum. Küfürler Türkçe ediliyor. Bunun denetlenmesi de kolay. Bunun önlemini alması gereken Euroleague. Fenerbahçe taraftarının yaptığı bu terbiyesizliğin kararını kim verecek merak ediyorum.”
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Ataman’dan tepki: Terbiyesizlik...
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç esnasında Fenerbahçe taraftarının kendisine küfür ettiğini söyleyerek, “Fenerbahçe taraftarının yaptığı bu terbiyesizliğin kararını kim verecek merek ediyorum” dedi.
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