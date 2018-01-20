Kayseri’den Kudüs’e giden Kayserili iş adamları Celal Hasnalçacı, Nedim Olgunharputlu, Fatih Çelik, Ahmet Yurtlu, Necati Ayrancı ve Şaban Andaç cuma namazı sonrasında Türk Bayrağı açtıkları için İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş adamları Pazar günü mahkemeye çıkarılmak üzere serbest bırakıldı.
20 Ocak 2018 Cumartesi4 C.Evvel 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Kudüs’te gözaltına alınan iş adamları serbest
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