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Kız öğrenciyi sınıfta soyundurmuştu! O öğretmen...

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Antalya'da kız öğrencisini sınıfta soyup 'Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis' dediği ve başını duvara vurduğu iddia edilen sınıf öğretmeni hakkında dava açıldı.
Kız öğrenciyi sınıfta soyundurmuştu! O öğretmen...
Kız öğrenciyi sınıfta soyundurmuştu! O öğretmen... Kız öğrenciyi sınıfta soyundurmuştu! O öğretmen... Kız öğrenciyi sınıfta soyundurmuştu! O öğretmen...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kız öğrenci F.N.'yi (8) sınıfta soyup 'Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis' dediği ve başını duvara vurduğu iddia edilen sınıf öğretmeni D.L. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan Antalya 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Antalya'da, Mayıs 2016'da Hacı Hafize Saygan İlkokulu'nda ikinci sınıfları okutan kadınöğretmen D.L., iddiaya göre, öğrencisi F.N.'nin kıyafetlerinin temiz olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Sınıf öğretmeni, F.N.'nin 'pis' olduğunu ispatlamak için soyunmasını istedi ve onu "Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis" diyerek sınıfta dolaştırdı ve başını duvara vurdu.

Sınıftaki öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler harekete geçti. Öğretmenin sınıfta iç çamaşırlarıyla dolaştırdığı F.N.'nin ailesine ulaşan veliler, onunla birlikte öğretmen D.L. hakkında şikayetçi oldu.

BARO SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul ile Başkan Yardımcısı avukat Yadigar Gedik Toy da D.L. hakkında 30 Aralık 2016'da suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, öğrencisinin giysilerini çıkartıp iç çamaşırıyla dolaştırdığı iddia edilen öğretmenin beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğa işkence, kasten yaralama ve hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi. Başvuru dilekçesinde suçu bildirmeyen kamu görevlileri hakkında da ihmal suretiyle işkence suçuna iştirak suçundan işlem yapılması istendi.

İDARE MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce D.L. hakkında Haziran 2016'da 2 ayrı idari soruşturma açıldı, görev yeri değiştirildi. Ancak Muratpaşa Kaymakamlığı, suçun görev esnasında işlenmediğini savunarak D.L. hakkında yargılanmaya yönelik soruşturmaya izin vermedi. Bunun üzerine Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, karara itiraz etti. Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi Muratpaşa Kaymakamlığı'nın kararını bozdu.

Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı sonrası harekete geçen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, sınıf öğretmeni D.L. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasında sonra sınıf öğretmeni D.L. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. F.N.'nin babası A.Ş. ve olaya tanık olduğunu söyleyen öğrenci velilerine ait ifadelerin de yer aldığı iddianame sonrasında D.L. hakkında 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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