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'Arda Turan transferi 'Kosgeb' kredisidir!'

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'Arda Turan transferi 'Kosgeb' kredisidir!'
Habertürk yazarlarından Serdar Ali Çelikler, Arda Turan'n Başakşehir'e transferi için "Bu transfer açıkça Arda Turan'a devlet desteğidir. Adeta 'Kosgeb' kredisidir" dedi.
'Arda Turan transferi 'Kosgeb' kredisidir!' 'Arda Turan transferi 'Kosgeb' kredisidir!' 'Arda Turan transferi 'Kosgeb' kredisidir!'

Başakşehir'in Arda Turan transferini "Kosgeb" kredisi olarak değerlendiren Çelikler, "Barcelona'dan, Real Madrid hariç nereye giderseniz gidin düşüştür. Türkiye'den başka hiçbir yerden talep gelmemesi daha da büyük düşüştür. Galatasaray tarafından kucaklanmamak da başka bir düşüştür. Bunları kabul edelim. Bu transfer açıkça Arda Turan'a devlet desteğidir. Adeta 'Kosgeb' kredisidir. Ama Başakşehir adına iyi bir transferdir" dedi.

"ARDA TURAN O VİDEOYU İZLESİN"

Arda Turan'ın izlemesi gereken videoyu ifade eden Çelikler, "Arda'nın birçok hatası var ama galiba en kısa yoldan şunu söylemek lazım Barcelona'da Bayrampaşa'yı yaşamaya çalışması en büyük hatasıydı. Bir de kendisi hakkında yapılmış bir video var "2 dakikada Arda Turan, futbol hariç her şey" başlığı ile... Orada aslında şahane bir Arda Turan portresi çizilmiş. Arda'ya onu izlemesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

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