Güneşe bakabilmek için 17 yıl bekledi

13 yaşından bu yana romatizma hastalığı olan, bu nedenle sağ gözünü kaybeden ve güneşe bakamayan Musa Gök ameliyat sürecinin ardından güneşe bakabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Dumanlar köyünde yaşayan Fahri Gök (56) ve Arife Gök'ün (50) 34 yaşındaki oğulları Musa Gök, 17 yıl romatoid artrit (iltihaplı romatizma) hastalığı tedavisi gördü. Tedavilerden sonuç alamayan Musa'ya iltihaplı romatizmadan sağ gözünü kaybettikten sonra hastalığın sol gözünü de etkilememesi için ameliyat yapılması önerildi.

Hayırseverlerden akülü araba isteğinde bulundu

Maddi durumu iyi olmayan aileye ameliyat için AK Parti Milletvekili Hüseyin Samani’nin de destek olması ile birlikte İstanbul(da hareketli protez takıldı. Geçirdiği operasyon sonrası hayata yeniden tutunan ve 17 yıl sonra güneşi görmenin mutluluğunu yaşayan Musa Gök, bu kez ayaklarında oluşan romatoid artrit (iltihaplı romatizma) hastalığı nedeni ile odasından dışarı çıkamıyor. Kendisini ziyarete gelen herkesten akülü araba istediğini fakat bir cevap alamadığını belirten Gök, hayırseverlerden akülü araba isteğinde bulundu.

“Güneşe kavuştum, ama göremiyorum”

Ameliyat sonrası güneşe bakabildiğini kaydeden Gök, “Şu anda çok iyiyim. Tek sıkıntım var o da akülü bir arabam yok, dışarı çıkamıyorum. 7 yıl güneşe bakamadım. Gözüme protez takıldıktan sonra güneşe bakabiliyorum. Güneşe kavuştum, ama göremiyorum. Ayaklarımda romatoid artrit (iltihaplı romatizma) hastalığı olduğu için yürüyemiyorum. Güneşi gördüğüm zaman sevinçten ağladım. Allah’ım bugünler de varmış dedim. Allah’ıma çok dua ettim. Güneşe bakamamak çok kötü bir duygu. Onu yaşamak gerekir” dedi.